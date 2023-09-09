В этом убеждён известный отраслевой аналитик Мин-Чи Куо.

На прошедшей недавно технологической конференции Citi финансовый директор Intel Дэвид Зинснер (David Zinsner) некоторое внимание уделил описанию таинственных двух клиентов компании, которые будут получать от неё выпущенные по технологии 18A чипы в 2025 году. По словам представителя Intel, это будут крупные компании — так называемые «киты». Звучит данное количество несколько странно, если учесть, что уже названы имена трёх клиентов Intel, которые будут получать от неё 18A-компоненты в 2025 году: это американские оборонные корпорации Boeing и Northrop Grumman, а также шведский телекоммуникационный гигант Ericsson. По логике финансового директора Intel, либо «китами» считаются две первые компании, либо никто из них, и речь идёт о двух новых, ещё более крупных клиентах.

Известный аналитик TF International Securities Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) на фоне этих откровений выдвинул предположение, что сама Arm может стать клиентом Intel в рамках техпроцесса 18A. Тем более, что компании ведут совместную работу по адаптации инструментария разработчиков процессоров под особенности этого технологического процесса.

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Источник изображения: Intel

По мнению эксперта, даже если процессоры Arm собственной разработки и не позволят ей конкурировать в сегменте смартфонов со своими же клиентами, то для Intel такое сотрудничество обернётся бесспорной выгодой, поскольку позволит привлечь прочих клиентов, особенно в сегменте высокопроизводительных вычислений. Надо сказать, что Мин-Чи Куо отличается высокой точностью прогнозов в сфере продукции Apple, но не факт, что его пророчества относительно сотрудничества Intel и Arm тоже сбудутся. Руководство Intel на днях призналось, что станет одним из акционеров Arm. Сама британская компания до сих пор не демонстрировала амбиций в сфере непосредственной разработки процессоров под собственной маркой, но желание расширить охват рынка может подтолкнуть её и к такому эксперименту.