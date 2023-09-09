Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Stellantis ставит перед собой задачу уменьшить массу тяговых батарей в два раза
Сейчас они слишком тяжёлые, чтобы соответствовать достижению целей в защите экологии.

реклама

Как сообщает Reuters, открытие специализированного исследовательского центра Stellantis в Турине руководство транснационального концерна сопровождало важными комментариями относительно стратегии разработки новых типов тяговых аккумуляторов. Выделив 40 млн евро на развитие данного исследовательского центра, Stellantis надеется к 2030 году сократить массу тяговых батарей как минимум в два раза. Для этого, по мнению представителей концерна, разработчикам придётся задуматься об использовании совершенно новых материалов и компонентов.

реклама

Источник изображения: Reuters

Высокая масса нынешних тяговых аккумуляторов, по мнению представителей Stellantis, просто препятствует достижению необходимых целей в области защиты окружающей среды. Впрочем, конкретного представления о путях решения поставленной проблемы у руководства концерна пока всё равно нет. Очевидно, что до конца десятилетия сотрудникам исследовательского центра предстоит провести много дорогостоящих экспериментов, прежде чем способ сократить массу тяговых батарей без особого ущерба для других характеристик будет найден. По другую сторону океана в том же направлении будет работать канадский исследовательский центр Stellantis.

Одновременно было объявлено, что до конца года Stellantis представит «очень доступное транспортное средство». Ценовой диапазон, в котором оно будет играть на рынке, при этом не уточняется. По всей видимости, высокая инфляция вынуждает автопроизводителей быть осторожнее в своих прогнозах на этот счёт.

#электромобили #тяговые аккумуляторы #stellantis
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

К концу десятилетия сеть зарядных станций Supercharger будет приносить Tesla по $20 млрд в год
CATL намеревается выпускать в Европе свои передовые аккумуляторы для электромобилей с запасом хода 700 км
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Российский ПТРК "Корнет" уничтожает все известные типы западных танков
1
Сказ о том, как я на старом ноутбуке Windows 11 тестировал
18
Эпидемия телефонных мошенников и спама захлестнула Россию, 3 главных правила при звонке мошенников
54
GoboLinux - отвратительная реализация отличной идеи
5
В рядах ВСУ появилась голландская БМП YPR-765 PRI
15
Подтверждаю слухи о накрутках онлайна Starfield в Steam
37
Собираю ПК "Молодец-Леденец" по цене консоли из комплектующих Intel
5
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 постигла неудача свойственная этой мрачной серии игр
1
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — AMD Radeon RX 7900 XTX reference
6
Обзор и тестирование мини-ПК HIPER Expertbox D20
2

Сейчас обсуждают

Олесь Кука
08:19
"ООН готова рассмотреть" Ответ должен быть следующий - "Готовы продолжить поставлять, как только будут приняты наши условия" И послать нахуй дальше рассматривать. Эта ООН ничего не решающая портовая ш...
ООН: не просим снимать санкции с России ради возобновления зерновой сделки
Любовь Пономаренко
08:17
У него рожа мерзкая, слащавая. 100% предатель даже по внешнему виду. Фу! Мерзкая тварь. Гореть ему в аду. А самое страшное для него, чтоб его наши спецслужбы доставили обратно на Родину, а судили его ...
ISW не может подтвердить прорыв первой линии обороны РФ украинскими военными
Олег Тимофеев
08:14
Ну еще один клок шерсти на зиму рубашка.
Бойцы РФ затрофеили чешский дрон Primoco One – аппарат стоимостью 57 млн руб уже на инженерном столе
Лев корл
08:13
И скакучих в том числе))
Британию захлестнули магазинные кражи – полиция не активна, а профессия продавца стала опасной
Лев корл
08:12
Доблестные украинцы наверно тоже в стороне не сидят Эти любят все бесплатное И снова вспомню небезызвестную франшизу "Жажда смерти" с Ч. Бронсоном в главной роли. Пора новую часть снимать в Англии
Британию захлестнули магазинные кражи – полиция не активна, а профессия продавца стала опасной
Андрей Андреев
08:10
при Союзе такие уже были, в чём новизна то??
Российские инженеры занимаются разработкой и испытанием в зоне СВО мобильных бункеров
Demiurg666
08:06
А половина может быть "бОльшей"?)) Что-то новенькое в арифметике.
В Китае нарастает демографический перекос, вызванный политикой "Одна семья - один ребенок"
unhurtable
07:33
Хохлопитек со стажем
У Зеленского против посредничества Папы Римского в переговорах с РФ из его пророссийской позиции
unhurtable
07:31
Ну ебнут показательно по жд путям и будет весело пшекам
Польша поставила Евросоюзу ультиматум о продлении запрета на ввоз украинского зерна
Aleksander Aleksander
07:30
ПОХОЖЕ НА БАНЮ😆😂😅
Российские инженеры занимаются разработкой и испытанием в зоне СВО мобильных бункеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем