Сейчас они слишком тяжёлые, чтобы соответствовать достижению целей в защите экологии.

Как сообщает Reuters, открытие специализированного исследовательского центра Stellantis в Турине руководство транснационального концерна сопровождало важными комментариями относительно стратегии разработки новых типов тяговых аккумуляторов. Выделив 40 млн евро на развитие данного исследовательского центра, Stellantis надеется к 2030 году сократить массу тяговых батарей как минимум в два раза. Для этого, по мнению представителей концерна, разработчикам придётся задуматься об использовании совершенно новых материалов и компонентов.

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Источник изображения: Reuters

Высокая масса нынешних тяговых аккумуляторов, по мнению представителей Stellantis, просто препятствует достижению необходимых целей в области защиты окружающей среды. Впрочем, конкретного представления о путях решения поставленной проблемы у руководства концерна пока всё равно нет. Очевидно, что до конца десятилетия сотрудникам исследовательского центра предстоит провести много дорогостоящих экспериментов, прежде чем способ сократить массу тяговых батарей без особого ущерба для других характеристик будет найден. По другую сторону океана в том же направлении будет работать канадский исследовательский центр Stellantis.

Одновременно было объявлено, что до конца года Stellantis представит «очень доступное транспортное средство». Ценовой диапазон, в котором оно будет играть на рынке, при этом не уточняется. По всей видимости, высокая инфляция вынуждает автопроизводителей быть осторожнее в своих прогнозах на этот счёт.