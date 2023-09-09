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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти Тайваня считают, что он сохранит за собой лидерство в производстве чипов
Во всяком случае, чисто по объёму.

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В интервью Bloomberg фактически являющаяся главой дипломатической миссии Тайваня в США Сяо Мэйцинь (Hsiao Bi-Khim) твёрдо заявила, что у западных партнёров нет причин сомневаться в способности острова сохранять за собой роль ведущего производителя полупроводниковой продукции. На построение соответствующей инфраструктуры ушли десятилетия, и власти Тайваня считают, что никто в обозримом будущем не сможет предложить сопоставимых условий для выпуска чипов.

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Источник изображения: Bloomberg

Тайвань лидирует не только по технологичности выпускаемой продукции, но и по её количеству. Усиление военного присутствия КНР в регионе, по словам тайваньского дипломата, не заставит власти острова поколебаться в решимости сохранить существующее положение дел. Они хотят убедиться в том, что «у Тайваня достаточно друзей, и народ Тайваня не будет одинок в противодействии угрозам для нашей демократии и самого нашего существования».

#полупроводники #сша #китай #тайвань
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