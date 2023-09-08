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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Анонсирован складной смартфон Huawei Mate X5 с «интеллектуальной» антенной и поддержкой спутниковой связи
Цены пока не объявлены, но старт продаж намечен на 15 сентября.

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Ещё одна новинка от Huawei — складной смартфон Mate X5, который может похвастаться передовыми техническими характеристиками. Аппарат должен привлечь внимание искушённого пользователя не только нестандартной конструкцией, но и уникальной антенной с алгоритмом искусственного интеллекта.

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Начнём рассказа о новом аппарате Mate X5 именно с антенны. Производитель утверждает, что она способна обеспечивать улучшенный приём сигнала за счёт алгоритма искусственного интеллекта, который выбирает оптимальную сеть, обеспечивая тем самым лучшую связь. Антенны вокруг устройства также оснащены двухрежимной технологией настройки для достижения лучших показателей по качеству сигнала.

Huawei пока умалчивает о том, какой процессор будет использоваться в Mate X5. Аналитикам только остаётся предполагать, что аппарат, скорее всего получит всё тот же 7-нм Kirin 9000S, которым оснастили Mate 60 Pro и Mate 60 Pro+. Внешний дисплей Mate X5 имеет диагональ 6,4 дюйма и разрешение 2504 x 1080 пикселей, он построен на матрице LTPO OLED с адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц. Внутренний дисплей — это уж 7,85-дюймовая матрица с разрешением 2496 x 2224 пикселя, которая также построена на базе LTPO OLED с переменной частотой обновления от 1 до 120 Гц. Оба дисплея покрыты защитным материалов Kunlun Glass.

Основной блок камер состоит из 50-мегапиксельного модуля с диафрагмой f/1,8, 13-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой (f/2,2) и 12-мегапиксельным датчиком с телеобъективом (f/3,4) и оптической стабилизацией. На правах «фронталки» выступает тандем 8-мегапиксельные камер с поддержкой оптической и ИИ-стабилизации изображения, а также функции распознавания лиц (2D), корректная работа которой гарантируется даже при ношении медицинской маски.

Huawei Mate X5 имеет встроенный аккумулятор ёмкостью 4060 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 88 Вт и беспроводной зарядки на 50 Вт. Есть обратная зарядка мощностью 7,5 Вт. Защита корпуса соответствует стандарту IPX8 (погружение в воду на 2 метра до 30 минут).

Huawei Mate X5 работает на базе операционной системы HarmonyOS 4. В момент анонса производитель упомянул возможность использования спутниковой связи.Будущие покупатели нового складного аппарата от Huawei смогут выбрать себе понравившийся экземпляр в следующих расцветках: Feather Sand Black (чёрный), Feather Sand White (белый) и Feather Sand Gold (золотистый) с защитным стеклом Feather Sand Glass, а также Aoyama Di (зелёный) и Phantom Purple (пурпурный) в отделке из кожзама.

Цены будут объявлены позже, старт продаж намечен на 15 сентября. Желающие «заморочиться» уже сейчас могут оформить предзаказ.

#смартфоны #huawei #mate x5
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