Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В обновлённой Tesla Model 3 наконец-то появилась удобная индикация помехи в слепой зоне
Там, где ей и надлежит быть.

реклама

Стремление «быть не как все» не раз играло с компанией Tesla злую шутку, и надо полагать, главная заслуга в этом принадлежит фигуре генерального директора Илона Маска (Elon Musk). Достаточно вспомнить, что пару лет назад в результате рестайлинга электромобили Model S и Model X начали снабжаться спорным с точки зрения удобства пользования штурвалом вместо руля. Тогда руководство Tesla, как можно предположить, было убеждено, что светлое беспилотное будущее вот-вот наступит, и полноценное рулевое колесо будет только мешать человеку, сидящему в водительском кресле.

Данный спорный для многих пользователей орган управления со временем стало возможным заменить на классическое рулевое колесо за доплату, затем Tesla провела вполне разумную рокировку, сделав штурвал платной опцией, а обычный руль — элементом штатного оснащения, а недавно стало известно, что немногочисленные любители страдать во время вождения могут приобрести штурвал уже за внушительные $1000 доплаты.

реклама

Источник изображения: Tesla

Как добавляет Electrek, в тексте инструкции к недавно обновлённой Tesla Model 3 для европейского рынка значится появление функции индикации помехи в слепой зоне слева от водительского места по борту электромобиля. В динамик акустической системы, встроенный в часть передней двери, граничащую с передней левой стойкой, интегрирован специальный светодиодный индикатор. Для водителя это очень удобно — он смотрит в левое зеркало при начале перестроения, видит индикацию о наличии попутных транспортных средств в «слепой зоне» и за счёт этого предотвращает аварийную ситуацию.

Подобным образом устроена индикация на большинстве выпускаемых сейчас автомобилей с данной функцией, но владельцам Tesla Model 3 до обновления аппаратной основы электромобиля приходилось отслеживать такую индикацию на дисплее в центре приборной панели. Нужно было крутить головой и отвлекаться от манёвра, что никоим образом не повышало его безопасность. Владельцам Tesla Model X и Model S везло чуть больше — у них перед глазами хотя бы имелся дисплей приборной панели, на который и выводилось соответствующее предупреждение. В любом случае, только в Model 3 после обновления появился выделенный индикатор для этих целей. Правда, есть ли он в районе правой передней стойки, в документации ничего не говорится, так что и здесь Tesla может отличиться от общей массы автопроизводителей весьма оригинальным образом.

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ВКС России впервые применили на Украине полуторатонную бомбу ФАБ-1500 М54
54
В Китае рассказали о четырех видах вооружения, способных остановить армию США
7
ТОП-5 худших процессоров всех времен
40
Германия, Испания, Италия и Швеция создадут танк 4-го поколения – конкурента российской Армате
9
Подборка коротких сериалов от Netflix, которые стоит просмотреть на выходных
+
Российский ПТРК "Корнет" уничтожает все известные типы западных танков
1
Молчание железяк - сводный тест шести пассивных кулеров
17
Обзор телевизора Hisense U7HQ55
12
После майнинга видеокарты становятся только лучше, но это не точно
13
Эпидемия телефонных мошенников и спама захлестнула Россию, 3 главных правила при звонке мошенников
37

Сейчас обсуждают

Александр Привет
12:49
А как же свидетели из секты "капитализации эплл", их же кандрашка хватит!?
Капитализация Apple за два дня обвалилась на $212 млрд
Шамиль Гаджиев
12:44
1070 . И нах не нужна 4000
Статистика Steam: геймеры спешно избавляются от устаревших видеокарт и переходят на GeForce RTX 4000
Игорь Михайлов
12:36
"Птица Говорун отличается умом и сообразительностью"...
Вице-спикер Госдумы поднял вопрос выхода из ЮНЕСКО из-за критики закона, разрешающего рубки лесов
Эдуард Кузнецов
12:34
По цене точно, в 1000 из 1000
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — AMD Radeon RX 7900 XTX reference
Yilec
12:32
Ну, -15% всяко лучше, чем у intel -40% с его заплатой для дыры Downfall.
Исправление уязвимости Zenbleed в AMD Zen 2 может снизить производительность на 15%
Станислав Купцов
12:27
Парень будет жить долго и счастливо, вернётся к нам в постпутинскую Россию героем. Теперь ему ничего не угрожает, в отличие от большинства путинских солдат, которые потеряют в лучшем случае совесть, в...
Посадка российского Ми-8 в Харьковской области области была не ошибкой, а предательством
Skornilovich
12:26
В России всё хорошо? Хотелось бы новости про свою страну на российском сайте читать
Энергетический кризис в Европе может разразиться уже этой зимой — западные эксперты
Skornilovich
12:25
Слава Богу в России всё хорошо...
Британию захлестнули магазинные кражи – полиция не активна, а профессия продавца стала опасной
Руслан Знамов
12:21
После такого альфу СС даже сильно обсирать нет желания )
По мнению Bethesda, видеокарта Intel ARC 770 не соответствует минимальным требованиям Starfield
Просто Хомяк
12:17
Ага, прям неуязвимый танк получится, раз Пентагон такое задание выдал и топнул ножкой. Как будто бы средства поражения не будут развиваться дальше и замрут навсегда в своём сегодняшнем состоянии. Так ...
В США началась «агрессивная» модернизация Abrams – новый M1E3 будет легче, мощнее и прочнее аналогов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем