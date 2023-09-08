Там, где ей и надлежит быть.

Стремление «быть не как все» не раз играло с компанией Tesla злую шутку, и надо полагать, главная заслуга в этом принадлежит фигуре генерального директора Илона Маска (Elon Musk). Достаточно вспомнить, что пару лет назад в результате рестайлинга электромобили Model S и Model X начали снабжаться спорным с точки зрения удобства пользования штурвалом вместо руля. Тогда руководство Tesla, как можно предположить, было убеждено, что светлое беспилотное будущее вот-вот наступит, и полноценное рулевое колесо будет только мешать человеку, сидящему в водительском кресле.

Данный спорный для многих пользователей орган управления со временем стало возможным заменить на классическое рулевое колесо за доплату, затем Tesla провела вполне разумную рокировку, сделав штурвал платной опцией, а обычный руль — элементом штатного оснащения, а недавно стало известно, что немногочисленные любители страдать во время вождения могут приобрести штурвал уже за внушительные $1000 доплаты.

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Источник изображения: Tesla

Как добавляет Electrek, в тексте инструкции к недавно обновлённой Tesla Model 3 для европейского рынка значится появление функции индикации помехи в слепой зоне слева от водительского места по борту электромобиля. В динамик акустической системы, встроенный в часть передней двери, граничащую с передней левой стойкой, интегрирован специальный светодиодный индикатор. Для водителя это очень удобно — он смотрит в левое зеркало при начале перестроения, видит индикацию о наличии попутных транспортных средств в «слепой зоне» и за счёт этого предотвращает аварийную ситуацию.

Подобным образом устроена индикация на большинстве выпускаемых сейчас автомобилей с данной функцией, но владельцам Tesla Model 3 до обновления аппаратной основы электромобиля приходилось отслеживать такую индикацию на дисплее в центре приборной панели. Нужно было крутить головой и отвлекаться от манёвра, что никоим образом не повышало его безопасность. Владельцам Tesla Model X и Model S везло чуть больше — у них перед глазами хотя бы имелся дисплей приборной панели, на который и выводилось соответствующее предупреждение. В любом случае, только в Model 3 после обновления появился выделенный индикатор для этих целей. Правда, есть ли он в районе правой передней стойки, в документации ничего не говорится, так что и здесь Tesla может отличиться от общей массы автопроизводителей весьма оригинальным образом.