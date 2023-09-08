Но в годовом сравнении она всё равно снижается.

Около трёх недель осталось до конца третьего квартала, а пока издание DigiTimes подводит итоги августа для крупнейшего контрактного производителя чипов в мире — тайваньской компании TSMC. Последовательно выручка выросла на 6,2% до $5,88 млрд и достигла семимесячного максимума, что вполне может объясняться оживлением спроса на направлении смартфонов из-за подготовки к анонсу Apple iPhone, который намечен на следующую неделю.

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Источник изображения: DigiTimes

Впрочем, в годовом сравнении августовская выручка TSMC всё равно сократилась на 13,5%. Более того за восемь месяцев текущего года компания выручила на 5,2% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Напомним, что по итогам третьего квартала в целом TSMC рассчитывает выручить от $16,7 до $17,5 млрд, и это будет соответствовать последовательному снижению выручки на 9,1%. Прогноз руководства TSMC по годовой выручке сейчас соответствует снижению не менее чем на 10% относительно результата 2022 года.