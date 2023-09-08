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Тщательно следящий за судьбой предсерийных прототипов электрического пикапа Tesla Cybertruck ресурс Electrek недавно обнаружил в TikTok видеоролик, демонстрирующий последствия аварии, в ходе которой машина, предположительно, перевернулась через крышу. Пострадавший пикап был погружен на эвакуатор, где его и подкараулил автор исходного видео. Судя по маркировке на кузове машины, подобному испытанию её могли подвергнуть специально.
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Из традиционно короткого для данной социальной сети ролика становится понятно, что пластиковые элементы обвеса вроде расширителей колёсных арок по бокам частично были повреждены, а по правому борту сработали подушки безопасности. Стёкла задних дверей отсутствуют, хотя левое может быть просто опущено. В любом случае, об их «пуленепробиваемости», которая закладывалась на этапе презентации машины четыре года назад, речь уже не идёт. Лобовое стекло тоже повредилось, но не выпало из проёма.
Немало интересного из этого ролика удаётся узнать об интерьере пикапа. Во-первых, перегородка между салоном и грузовым отсеком, по всей видимости, каким-то образом трансформируется, позволяя размещать довольно длинные грузы.
Во-вторых, перед сидениями второго ряда в районе центральной консоли располагается дополнительный 8-дюймовый сенсорный дисплей, как у Tesla Model S, Model X и Model 3 после рестайлинга. Он может использоваться не только для управления сервисными функциями электромобиля, но и для развлечений, ведь бортовой компьютер электромобилей Tesla с некоторых пор использует графику AMD поколения RDNA 2.
Говорить об общей жёсткости конструкции Tesla Cybertruck, не располагая данными о характере происшествия, в которое попал конкретный прототип, сложно. С одной стороны панели из нержавеющей стали подвергаются механической деформации, что видно по крыше пикапа в центральной части. С другой стороны, автомобиль иной конструкции мог бы в схожих обстоятельствах пострадать ещё сильнее. По крайней мере, складывается впечатление, что Cybertruck располагает неплохим силовым каркасом.