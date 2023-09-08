«Спуск с переворотом» — довольно серьёзное испытание для любого транспортного средства.

Тщательно следящий за судьбой предсерийных прототипов электрического пикапа Tesla Cybertruck ресурс Electrek недавно обнаружил в TikTok видеоролик, демонстрирующий последствия аварии, в ходе которой машина, предположительно, перевернулась через крышу. Пострадавший пикап был погружен на эвакуатор, где его и подкараулил автор исходного видео. Судя по маркировке на кузове машины, подобному испытанию её могли подвергнуть специально.

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Источник изображения: TikTok, Electrek

Из традиционно короткого для данной социальной сети ролика становится понятно, что пластиковые элементы обвеса вроде расширителей колёсных арок по бокам частично были повреждены, а по правому борту сработали подушки безопасности. Стёкла задних дверей отсутствуют, хотя левое может быть просто опущено. В любом случае, об их «пуленепробиваемости», которая закладывалась на этапе презентации машины четыре года назад, речь уже не идёт. Лобовое стекло тоже повредилось, но не выпало из проёма.

Источник изображения: TikTok, Electrek

Немало интересного из этого ролика удаётся узнать об интерьере пикапа. Во-первых, перегородка между салоном и грузовым отсеком, по всей видимости, каким-то образом трансформируется, позволяя размещать довольно длинные грузы.

Источник изображения: TikTok, Electrek

Во-вторых, перед сидениями второго ряда в районе центральной консоли располагается дополнительный 8-дюймовый сенсорный дисплей, как у Tesla Model S, Model X и Model 3 после рестайлинга. Он может использоваться не только для управления сервисными функциями электромобиля, но и для развлечений, ведь бортовой компьютер электромобилей Tesla с некоторых пор использует графику AMD поколения RDNA 2.

Говорить об общей жёсткости конструкции Tesla Cybertruck, не располагая данными о характере происшествия, в которое попал конкретный прототип, сложно. С одной стороны панели из нержавеющей стали подвергаются механической деформации, что видно по крыше пикапа в центральной части. С другой стороны, автомобиль иной конструкции мог бы в схожих обстоятельствах пострадать ещё сильнее. По крайней мере, складывается впечатление, что Cybertruck располагает неплохим силовым каркасом.