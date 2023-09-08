Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Переживший серьёзную аварию Tesla Cybertruck попал на видео
«Спуск с переворотом» — довольно серьёзное испытание для любого транспортного средства.

реклама

Тщательно следящий за судьбой предсерийных прототипов электрического пикапа Tesla Cybertruck ресурс Electrek недавно обнаружил в TikTok видеоролик, демонстрирующий последствия аварии, в ходе которой машина, предположительно, перевернулась через крышу. Пострадавший пикап был погружен на эвакуатор, где его и подкараулил автор исходного видео. Судя по маркировке на кузове машины, подобному испытанию её могли подвергнуть специально.

реклама

Источник изображения: TikTok, Electrek

Из традиционно короткого для данной социальной сети ролика становится понятно, что пластиковые элементы обвеса вроде расширителей колёсных арок по бокам частично были повреждены, а по правому борту сработали подушки безопасности. Стёкла задних дверей отсутствуют, хотя левое может быть просто опущено. В любом случае, об их «пуленепробиваемости», которая закладывалась на этапе презентации машины четыре года назад, речь уже не идёт. Лобовое стекло тоже повредилось, но не выпало из проёма.

Источник изображения: TikTok, Electrek

Немало интересного из этого ролика удаётся узнать об интерьере пикапа. Во-первых, перегородка между салоном и грузовым отсеком, по всей видимости, каким-то образом трансформируется, позволяя размещать довольно длинные грузы.

Источник изображения: TikTok, Electrek

Во-вторых, перед сидениями второго ряда в районе центральной консоли располагается дополнительный 8-дюймовый сенсорный дисплей, как у Tesla Model S, Model X и Model 3 после рестайлинга. Он может использоваться не только для управления сервисными функциями электромобиля, но и для развлечений, ведь бортовой компьютер электромобилей Tesla с некоторых пор использует графику AMD поколения RDNA 2.

Говорить об общей жёсткости конструкции Tesla Cybertruck, не располагая данными о характере происшествия, в которое попал конкретный прототип, сложно. С одной стороны панели из нержавеющей стали подвергаются механической деформации, что видно по крыше пикапа в центральной части. С другой стороны, автомобиль иной конструкции мог бы в схожих обстоятельствах пострадать ещё сильнее. По крайней мере, складывается впечатление, что Cybertruck располагает неплохим силовым каркасом.

#tesla #электромобили tesla #tesla cybertruck #электрический пикап
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Электрический пикап Tesla Cybertruck замечен за буксировкой трейлера приличных размеров
Строительство предприятия Tesla в Мексике сталкивается с задержками
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ВКС России впервые применили на Украине полуторатонную бомбу ФАБ-1500 М54
53
В Китае рассказали о четырех видах вооружения, способных остановить армию США
7
ТОП-5 худших процессоров всех времен
39
Германия, Испания, Италия и Швеция создадут танк 4-го поколения – конкурента российской Армате
9
ТОП-10 мифов о блоках питания для компьютеров
51
Подборка коротких сериалов от Netflix, которые стоит просмотреть на выходных
+
Последнее путешествие "Деметра": теоретически неплохой фильм ужасов, испорченный сценарием
3
Молчание железяк - сводный тест шести пассивных кулеров
17
Российский ПТРК "Корнет" уничтожает все известные типы западных танков
1
Обзор телевизора Hisense U7HQ55
11

Сейчас обсуждают

devchidable
09:25
Так там запрет лишь формальный. Мол в рабочих целях лишь нельзя использовать, а в личных можно :)
Меган Фокс появится в Mortal Kombat 1 — она сыграет Нитару
Паша Симов
09:24
Про брусок меди вроде здесь же тест был. Может и не здесь, но где-то видел
Молчание железяк - сводный тест шести пассивных кулеров
usr721
09:23
Потому что русские готовы ради безумных и людоедских идей режима жертвовать собственной комфортной и не очень жизнью, благополучием своих близких, а развращенные и изнеженные западники чуть что, сразу...
Дэниел Дэвис в интервью для 19FortyFive: Противостояние на истощение выиграет Россия
.qworn
09:19
Через полгода будем этот курс вспоминать и думать что было очень даже неплохо.
Курс доллара снова вплотную приблизился к отметке в 100 рублей
Kiler
09:11
Мне как-то звонили мошенники примерно месяц назад, они у меня начали спрашивать какими банком я пользуюсь . Но я что-то был не в настроении с ними разговаривать, и сказал то что я в окопе и ору : ГЕН...
Эпидемия телефонных мошенников и спама захлестнула Россию, 3 главных правила при звонке мошенников
Bot0-Chat
09:10
Некроина, член уже близко, совсем рядом. Ты готова?
Столтенберг: Украина никогда не была так близка к членству в НАТО, как сейчас
seedkls
09:06
Я представляюсь таким же спаммером от ростелекома
Эпидемия телефонных мошенников и спама захлестнула Россию, 3 главных правила при звонке мошенников
Прокоп Голый
09:06
Радуются одному танку как победе
Русские военкоры: На Запорожском направлении был подбит английский ОБТ Challenger 2
Юрий Полкунов
09:05
Слать нах этих пиндосов и развиваться дальше, дай бог через пару лет 5нм китай освоит.
Власти США начали расследование в отношении Huawei и её передового мобильного процессора
истребитель хохлизма
09:01
очень мало, смысл таких флагманов хз.
Флагманские смартфоны Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro получат 5 лет обновлений
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем