Основные объёмы производства обеспечиваются именно этой архитектурой.

Давно известно, что около десятка клиентов и партнёров Arm могут стать стратегическими инвесторами компании в ходе готовящегося IPO, хотя потратив $735 млн в совокупности на покупку её акций, они в обмен не получат право ввести своего представителя в состав совета директоров и как-либо влиять на стратегию разработчика. Это не отпугивает крупных партнёров Arm, и старший вице-президент Intel Стюарт Пэнн (Stuart Pann), как отмечает Tom’s Hardware, на технологической конференции Goldman Sachs заявил, что компания готова стать акционером Arm.

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Источник изображения: STMicroelectronics

Какую сумму Intel выделит на покупку акций Arm, не уточняется, но заведующий контрактным бизнесом Стюарт Пэнн дал понять, что подобная связь с эмитентом важна для процессорного гиганта с точки зрения распространённости одноимённой архитектуры. У той же TSMC, по словам Пэнна, до 80% выпускаемых кремниевых пластин содержат компоненты с архитектурой Arm. В современных условиях, как считает представитель Intel, нет смысла выходить на контрактный рынок, игнорируя интересы клиентов Arm.

Одновременно Intel собирается создавать инфраструктуру и для контрактного выпуска процессоров с архитектурой RISC-V. В сфере производства мобильных процессоров Intel уже готовит свою инфраструктуру к выпуску Arm-совместимых процессоров по технологии 18A для сторонних клиентов. Возможно, что в будущем эта адаптация затронет настольный и серверный сегменты.