Переговоры тянутся с 2015 года, но результата нет до сих пор.

Не совсем однозначный правовой статус острова Тайвань осложняет его взаимоотношения даже с теми государствами, которые его поддерживают и опекают. Будучи членом ВТО, Тайвань до сих пор не смог добиться заключения двухстороннего соглашения об инвестициях (BIA) в Европе, которое европейские законодатели начали готовить ещё в 2015 году, но так и не вернулись к переговорам по этому вопросу с представителями Тайваня, как поясняет агентство Reuters. Заместитель министра экономики Тайваня на этой неделе заявил, что власти острова хотели бы работать с Европой в «более систематизированном окружении».

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Источник изображения: STMicroelectronics

Осознавая, что заключение BIA относится к вопросам долгосрочной перспективы, тайваньский чиновник призвал власти Европы достичь каких-то промежуточных соглашений, которые позволили бы тайваньским компаниям работать с европейскими партнёрами на более понятных условиях. Актуальность этих призывов возрастает и на фоне принятого TSMC решения построить в Германии предприятие по контрактному выпуску чипов. Пока европейские чиновники ограничиваются только словесным поощрением усилий тайваньского бизнеса по увеличению присутствия в Старом Свете.