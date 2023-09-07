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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти Тайваня заинтересованы в заключении инвестиционных соглашений с Евросоюзом
Переговоры тянутся с 2015 года, но результата нет до сих пор.

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Не совсем однозначный правовой статус острова Тайвань осложняет его взаимоотношения даже с теми государствами, которые его поддерживают и опекают. Будучи членом ВТО, Тайвань до сих пор не смог добиться заключения двухстороннего соглашения об инвестициях (BIA) в Европе, которое европейские законодатели начали готовить ещё в 2015 году, но так и не вернулись к переговорам по этому вопросу с представителями Тайваня, как поясняет агентство Reuters. Заместитель министра экономики Тайваня на этой неделе заявил, что власти острова хотели бы работать с Европой в «более систематизированном окружении».

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Источник изображения: STMicroelectronics

Осознавая, что заключение BIA относится к вопросам долгосрочной перспективы, тайваньский чиновник призвал власти Европы достичь каких-то промежуточных соглашений, которые позволили бы тайваньским компаниям работать с европейскими партнёрами на более понятных условиях. Актуальность этих призывов возрастает и на фоне принятого TSMC решения построить в Германии предприятие по контрактному выпуску чипов. Пока европейские чиновники ограничиваются только словесным поощрением усилий тайваньского бизнеса по увеличению присутствия в Старом Свете.

#тайвань #европа #международное сотрудничество
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