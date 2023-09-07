Напротив, в отдельных районах он может быть очень востребован.

Проходившая в Мюнхене выставка IAA Mobility в этом году характеризовалась более обширным «китайским десантом», и среди гостей мероприятия, как отмечает Bloomberg, оказался Вань Ган (Wan Gang) — фактический вдохновитель нынешнего китайского бума на рынке электромобилей, который двадцать лет назад внушил высшему политическому руководству КНР мысль о необходимости субсидирования производства как электромобилей, так и тяговых аккумуляторов для них.

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Источник изображения: Bloomberg

Бывший сотрудник Audi и выпускник одного из университетов Германии, Вань Ган прекрасно ориентируется в конъюнктуре рынка транспортных средств. Он заявил, что для Китая водородный легковой транспорт может сохранять актуальность в определённых регионах страны. По крайней мере, на северо-западе, где расстояния между населёнными пунктами слишком велики, а зарядная сеть не развита, имеет смысл строить водородные заправочные станции и продвигать машины на водородных топливных ячейках. Здесь же актуальны будут и гибриды, коих пока в Китае выпускается приличное количество.

Одновременно развитие водородной топливной инфраструктуры пойдёт на пользу и водному, и железнодорожному транспорту Китая, не говоря уже о коммерческих автомобильных перевозках. Словом, в стратегии электрификации транспорта на территории КНР всё не так однозначно, как может показаться на первый взгляд.