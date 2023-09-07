Пока эту инициативу не поддержали в Вашингтоне.

Председатель комитета по Китаю Палаты представителей США Майк Гэллехер (Mike Gallagher), как сообщает Reuters, во время своего рабочего визита в Нидерланды призвал Министерство торговли США полностью перекрыть каналы экспорта технологий, которыми в своей деятельности могли бы пользоваться китайские компании Huawei Technologies и SMIC. По мнению некоторых экспертов, последняя смогла наладить выпуск для нужд первой 7-нм мобильных процессоров, тогда как власти США с прошлого года стараются ограничивать доступ китайских производителей к литографическому оборудованию, проводя границу по линии 14-нм техпроцесса.

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Источник изображения: Bloomberg

Формально Huawei находится под санкциями США с мая 2019 года, а SMIC — с декабря 2020 года, но Майк Геллехер считает, что практический подход к выдаче экспортных лицензий слишком мягок, и нужно полностью перекрыть этот канал утечек американских технологий в Китай. На этой неделе он должен встретиться с представителями нидерландской компании ASML, которая является крупнейшим поставщиком литографических сканеров. Возможно, властями США в итоге будут предприняты новые попытки повлиять на европейских союзников с целью перекрытия каналов поставок технологического оборудования для нужд китайской полупроводниковой промышленности.

Между прочим, советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан (Jake Sullivan) в своих комментариях относительно вероятных достижений Huawei и SMIC был менее категоричен. Власти страны, по его словам, хотели бы сначала разобраться в происхождении активно обсуждаемого мобильного процессора HiSilicon Kirin 9000S, прежде чем делать какие-то выводы и принимать меры. США, как он добавил, не заинтересованы в полном разрушении торговых связей (с КНР), но намерены твёрдо защищать вопросы национальной безопасности.