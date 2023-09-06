В регионе Юго-Восточной Азии.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на комментарии председателя правления китайского конгломерата Tsinghua Unigroup, этот полупроводниковый гигант намерен ускорить свою экспансию в странах Юго-Восточной Азии. Сейчас под крылом конгломерата функционируют три предприятия в Индонезии, Малайзии и Сингапуре, но этим дело не ограничится.

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Источник изображения: Reuters

Помимо производственных мощностей, Tsinghua Unigroup собирается развивать в регионе научно-исследовательскую деятельность. Холдинг одновременно хотел бы основать какую-то более удобную для представителей других стран инвестиционную платформу, через которую профильные проекты могли бы получить финансовую поддержку из других стран региона. В холдинг входят разработчик процессоров UNISOC и крупнейший в Китае производитель твердотельной памяти YMTC. Активное расширение конгломерата недавно привело его к состоянию банкротства, но холдинг был спасён группой инвесторов с государственным участием в капитале.