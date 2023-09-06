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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава AMD заявила, что спрос на системы искусственного интеллекта взлетел до небес
И данный сегмент рынка для компании является приоритетным.

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Судя по комментариям генерального директора AMD Лизы Су (Lisa Su), сделанным на технологической конференции Goldman Sachs, её ничуть не смущает лидерство конкурента в лице NVIDIA в сегменте ускорителей вычислений для систем искусственного интеллекта. Для самой AMD, по словам Лизы Су, искусственный интеллект является приоритетом первого, второго и третьего порядка. Только за последние тридцать дней, как она поясняет, количество клиентов AMD на направлении серверных систем с технологией искусственного интеллекта заметно возросло. Спрос на искусственный интеллект буквально «взлетел до небес», как резюмировала глава компании.

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Источник изображения: Bloomberg

Руководство AMD убеждено, что она является единственной компанией, предлагающей сейчас полный спектр как программных, так и аппаратных решений для построения систем искусственного интеллекта. Влияния AMD на поставщиков, по мнению Лизы Су, хватит для обеспечения предложением растущего спроса на компоненты для систем искусственного интеллекта. По мнению генерального директора, ёмкость рынка профильных ускорителей для серверных систем ИИ к 2027 году достигнет $150 млрд. Поставки ускорителей семейства Instinct MI300 компания рассчитывает начать в четвёртом квартале текущего года, их выходу на рынок будет посвящено специальное мероприятие.

#amd #аналитика #искусственный интеллект
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