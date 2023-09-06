Оно понадобится Intel для выпуска чипов по технологии 18A.

План Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) по возвращению корпорации Intel технологического лидерства к 2025 году строился и на тесном взаимодействии с партнёрами компании, одним из которых является нидерландская ASML, поставляющая производителям чипов литографические сканеры. В семействе TWINSCAN EXE:5200 впервые в отрасли будет реализована так называемая EUV-литография в сочетании с высоким значением числовой апертуры. По словам главы ASML Петера Веннинка (Peter Wennink), на которого ссылается Reuters, при подготовке опытных экземпляров такого оборудования к поставке компания столкнулась с некоторыми проблемами.

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Источник изображения: ASML

Точнее говоря, они возникли у поставщиков компонентов, которые не смогли вовремя довести уровень качества своей продукции требуемого ASML уровня. По словам Веннинка, данное обстоятельство не помешает компании до конца текущего года отгрузить первый опытный образец литографического сканера нового поколения клиенту. Не исключено, что им будет именно компания Intel, которая ранее рассчитывала опередить конкурентов в доступе к данному классу оборудования. Оно понадобится ей для выпуска чипов по технологии Intel 18A, который должен быть налажен в штате Огайо на строящемся сейчас предприятии к 2025 году. Литографический сканер ASML новой серии будет введён компанией Intel в строй к концу 2024 года.