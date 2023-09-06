TSMC хоть и опережает её пятикратно, в прошлом квартале сократила выручку на 6,4%.

Аналитики TrendForce подвели итоги второго квартала для рынка услуг по контрактному производству чипов. Совокупная выручка десяти ведущих игроков, которые контролируют почти 95% этого рынка, во втором квартале последовательно сократилась на 1,1% до $26,3 млрд. Примечательно, что бесспорный лидер рынка — тайваньская компания TSMC, по итогам квартала даже сократила выручку на 6,4% до $15,7 млрд, а её доля на этом рынке сократилась с 60,2 до 56,4%.

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Источник изображения: TrendForce

По всей видимости, как рассуждают авторы отчёта, высокая степень зависимости от рынка смартфонов и передовых техпроцессов сыграла против TSMC в текущих рыночных условиях. Отмечается, что 5-нм и 4-нм техпроцессы пользовались во втором квартале не таким высоким спросом, как 7-нм и 6-нм.

Примечательно, что Samsung Electronics увеличила выручку в контрактном сегменте на 17,3% до $3,2 млрд, и это позволило ей укрепить свои рыночные позиции с 9,9 до 11,7%. Вообще, среди пяти крупнейших контрактных производителей чипов во втором квартале лишь TSMC не смогла увеличить выручку или укрепить свои позиции, Samsung, GlobalFoundries, UMC и SMIC двигались именно в положительном направлении. Китайская SMIC замыкает пятёрку с 5,6% рынка и $1,56 млрд квартальной выручки, которая выросла на солидные 6,7% благодаря заказам китайских разработчиков, стремящихся к технологическому суверенитету.