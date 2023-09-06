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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel нашла новый способ сотрудничества с Tower Semiconductor и будет выпускать для неё чипы
По 65-нм техпроцессу, но оборудование та закупит сама.

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В прошлом месяце стало понятно, что ещё одна сделка по поглощению в полупроводниковой сфере разбилась о политические козни КНР, поскольку китайские регуляторы не одобрили покупку активов израильской Tower Semiconductor американской компанией Intel. Последняя не стала долго горевать по этому поводу, и уже на этой неделе объявила о заключении с этим контрактным производителем чипов соглашения о сотрудничестве, подразумевающего выпуск 65-нм силовой электроники на предприятии Fab 11X в штате Нью-Мексико.

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Источник изображения: Intel

Поскольку выпуск продукции на этом предприятии Intel ведётся с использованием кремниевых пластин типоразмера 300 мм, эта сделка позволит Tower Semiconductor не только выпускать профильную продукцию ближе к американским потребителям, но и банально увеличить объёмы выпуска изделий за счёт использования мощностей Intel. Со стороны Tower Semiconductor данная инициатива потребует затрат в размере $300 млн на покупку необходимого технологического оборудования, которое будет установлено на предприятии Intel в США. О производительности этой линии пресс-релиз говорит замысловато: по 600 000 фотослоёв в месяц. Квалификационные процедуры по сертификации техпроцессов будут завершены в следующем году. Попутно в Нью-Мексико будут производиться радиочастотные компоненты по заказам клиентов Tower Semiconductor.

#intel #полупроводники #литографическое производство #tower semiconductor
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