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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD уверена в способности наращивать объёмы поставок ускорителей вычислений
Причём эта уверенность распространяется и на партнёров компании.

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На конференции Deutsche Bank финансовый директор AMD Джин Ху (Jean Hu) предсказуемо коснулась ситуации с поставками ускорителей вычислений для суперкомпьютеров и систем искусственного интеллекта. Как известно, основную ставку сейчас компания делает на ускорители семейства Instinct MI300, которые начнут поставляться в следующем квартале.

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Источник изображения: AMD

По словам Джин Ху, контракты на поставку таких ускорителей для нужд строительства суперкомпьютеров вызывают неравномерность в статистике. Например, если в четвёртом квартале будет отгружено много ускорителей для суперкомпьютера El Capitan, то в первом квартале следующего года их количество может снизиться последовательно. Прочие клиенты помогут компании хотя бы отчасти компенсировать данную просадку. Основные же объёмы поставок ускорителей MI300X придутся уже на вторую половину следующего года, как пояснила представительница AMD. Рискнём предположить, что это отчасти связано со способностью TSMC к тому времени удвоить свои мощности по упаковке и тестированию чипов. NVIDIA от этого графика тоже сильно зависит.

Джин Ху хоть и признала, что ограничения на пути увеличения поставок ускорителей действительно существуют на разных участках, выразила уверенность, что AMD и её партнёры смогут их успешно преодолеть. В отношении способности компании получить необходимые производственные квоты на следующий год у руководства AMD настрой в целом оптимистичный.

#amd #nvidia #аналитика #tsmc #искусственный интеллект #instinct mi300
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