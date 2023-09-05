Выручка и доля рынка этой компании дальше будут только расти.

На прошлой неделе участие в конференции Deutsche Bank приняла новый финансовый директор AMD Джин Ху (Jean Hu), и перечень обсуждаемых на мероприятии вопросов был предсказуемо ограничен ситуацией на рынке клиентских ПК и в серверном сегменте, а также на направлении систем искусственного интеллекта. Представительница компании начала с того, что напомнила о преодолении всей отраслью ПК одного из самых сильных спадов за последние три десятилетия. Первый квартал стал «дном спроса», и сейчас рынок должен восстанавливаться. Фактически, у AMD продажи в сегменте клиентских ПК во втором квартале уже выросли на 35%. В текущем квартале они вырастут ещё на несколько десятков процентов, как ожидает руководство AMD.

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Источник изображения: AMD

Сезонность спроса в этом году уже вернётся в нормальное русло, как считает Джин Ху, а второе полугодие на рынке ПК обычно характеризуется более высокой выручкой по сравнению с первым. В следующем году спрос на ПК будет подогревать распространение процессоров с поддержкой команд для систем искусственного интеллекта, а также завершение срока поддержки Windows 10.

Количество поставляемых AMD компонентов и продаваемых партнёрами компании в рознице сейчас постепенно приходит к привычному для отрасли балансу, говорить о сохранении складских излишков почти не приходится, как отметила финансовый директор компании. В дальнейшем концентрация AMD на более дорогих ценовых сегментах процессорного рынка должна способствовать улучшению финансовых показателей компании, её предложения в этой сфере вполне конкурентоспособны, как считает руководство. Сочетание этих факторов поможет компании увеличивать свою долю рынка в сегменте клиентских ПК.