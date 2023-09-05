Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD заявила о нормализации ситуации на рынке клиентских ПК
Выручка и доля рынка этой компании дальше будут только расти.

реклама

На прошлой неделе участие в конференции Deutsche Bank приняла новый финансовый директор AMD Джин Ху (Jean Hu), и перечень обсуждаемых на мероприятии вопросов был предсказуемо ограничен ситуацией на рынке клиентских ПК и в серверном сегменте, а также на направлении систем искусственного интеллекта. Представительница компании начала с того, что напомнила о преодолении всей отраслью ПК одного из самых сильных спадов за последние три десятилетия. Первый квартал стал «дном спроса», и сейчас рынок должен восстанавливаться. Фактически, у AMD продажи в сегменте клиентских ПК во втором квартале уже выросли на 35%. В текущем квартале они вырастут ещё на несколько десятков процентов, как ожидает руководство AMD.

реклама

Источник изображения: AMD

Сезонность спроса в этом году уже вернётся в нормальное русло, как считает Джин Ху, а второе полугодие на рынке ПК обычно характеризуется более высокой выручкой по сравнению с первым. В следующем году спрос на ПК будет подогревать распространение процессоров с поддержкой команд для систем искусственного интеллекта, а также завершение срока поддержки Windows 10.

Количество поставляемых AMD компонентов и продаваемых партнёрами компании в рознице сейчас постепенно приходит к привычному для отрасли балансу, говорить о сохранении складских излишков почти не приходится, как отметила финансовый директор компании. В дальнейшем концентрация AMD на более дорогих ценовых сегментах процессорного рынка должна способствовать улучшению финансовых показателей компании, её предложения в этой сфере вполне конкурентоспособны, как считает руководство. Сочетание этих факторов поможет компании увеличивать свою долю рынка в сегменте клиентских ПК.

#amd #аналитика #компьютерный рынок
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Аналитики Citi по-прежнему считают, что Intel нужно забыть о намерениях стать контрактным производителем чипов
Тираж смартфонов серии Huawei Mate 60 может превысить 15 млн штук
Аналитики считают, что выручка Arm будет расти на протяжении пяти ближайших лет
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
166
Xbox Series S Carbon Black - когда жадность встречается с глупостью
21
Игровой компьютер из магазина за 35 000р – возможно ли такое, и в чём секрет бюджетной сборки
11
Мой опыт использования видеокарты ARC A750
14
Почему я сегодня не советую покупать процессоры Intel – 9 весомых причин сказать AMD дружное «Да»
25
Как я купил Sony PlayStation 4 Slim в 2023 году
15
Итоги гоночного уик-энда 2-3 сентября
1
ТОП-12 мифов о жестких дисках (HDD)
10
Ударный вертолёт Ка-50 - техника опередившая своё время (часть 2)
+
Почему взрывается и горит украинское зерно
5

Сейчас обсуждают

Александр Самсонов
12:49
По не понятным для меня причинам вы пытаетесь найти оправдание массовому переходу людей на АМД. Почему вы не верите что люди пересаживаются на АМ5? Я например пересел с 11700к на 7800х3д. По всей види...
Обновленная статистика Steam показывает, что геймеры массово переходят на процессоры от AMD
Ezdiumno ru
12:47
А я покупаю процессор... который уже стоит в ноутбуке, который мне понравился. А почему в нём всегда оказывается проц Intel i5 или i7 или i9... Да чёрт его знает! Наверное наваждение какое-то... :)...
Почему я сегодня не советую покупать процессоры Intel – 9 весомых причин сказать AMD дружное «Да»
Сергей Иванов
12:43
Совершенно точно Challenger. Очертания башни и пушки очень характерные.
Российские военные впервые уничтожили британский танк Challenger 2
Я я
12:42
Ахахахаха "специалисты"-статьи они пишут!!! А где Poco f4 gt??? Бездарность, раз уж берёшься - учи мат часть!!!
Предварительный список из 62 смартфонов Xiaomi, которые получат прошивку MIUI 15 на Android 14
Alex Kler
12:34
Ещё раз ради справедливости. Производство Фиатовских ВАЗов было построено по лицензии и при участии Фиата. Это не плагиат ни в коей мере. Договориться о лицензировании было очень сложно, но смогли. Со...
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
Сергей Vorvort
12:34
Предполагаю что игра малопоточная, потому 3D кэш на процессорах AMD практически не задействовался. С одной стороны это хорошо для владельцев бюджетных процессоров, с другой - в пролёте владельцы топо...
В Starfield игровой процессор Ryzen 7 7800X3D уступает Core i9-13900K почти 26 % — тест CPU от PCGH
usr721
12:33
Типичная кремлевская журналистика.
Российские военные впервые уничтожили британский танк Challenger 2
Bamboliny
12:31
Помпа в радиаторе - это крайне неудачное решение с точки зрения ремонтопригодности или замены помпы на более эффективную. Почти все так называемые необслуживаемые СВО могут быть разобраны и, как миним...
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 360R V2 White
FelsheR-BAN100913
12:31
Поржал)). Это не помешало России не отдать крым и занять днр/лнр. Зерно тоже все продали. Что-что а на хлеб покупателей хоть отбавляй. Это украинское в европе не хотят, знают на каких землях 404 тепе...
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
Серж Диезз
12:28
Не заточен, он сливается в старфилде с большим отрывом от интел. Одного кэша мало, нужна и общая производительность
Обновленная статистика Steam показывает, что геймеры массово переходят на процессоры от AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем