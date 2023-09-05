Это будет уже третья попытка «догнать и перегнать Америку».

В 2014 и 2019 годах китайские власти уже формировали профильные инвестиционные фонды, которые располагали $19 и $27 млрд средств на субсидирование национальной полупроводниковой отрасли соответственно. К 2021 году у органов следствия появились вопросы к управляющим родственными структурами по поводу финансовой чистоплотности, но это не отменяет активного субсидирования компаний SMIC, HSMC и YMTC в надежде превратить их в лидеров как минимум китайской полупроводниковой промышленности. Кстати, уханьский проект HSMC так и не «взлетел», поскольку предприятие по контрактному производству чипов так и не начало работу, а сотрудники были уволены.

реклама

Источник изображения: Reuters

Агентство Reuters сообщает, что под эгидой китайского министерства финансов формируется третий по счёту профильный фонд, средства которого будут направляться на субсидирование национальной полупроводниковой отрасли. Само министерство готово вложить $8,2 млрд, а всего в распоряжении фонда могут поступить средства в сумме $41 млрд. Крупные китайские корпорации с государственным участием обычно становятся пайщиками этого фонда, по уже сложившейся традиции.