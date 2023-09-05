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Новости Hardware Алексей Сычёв
Электрический пикап Tesla Cybertruck замечен за буксировкой трейлера приличных размеров
В хозяйстве пригодится.

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Полноразмерые пикапы популярны в США, с их помощью нередко транспортируются разного рода прицепы, но в случае с машинами на электротяге подобная нагрузка заметно сокращает доступный запас хода. Как с этим дела будут обстоять у готовящегося к началу поставок на рынок электрического пикапа Tesla Cybertruck, пока сказать сложно, но ресурс Electrek сообщает, что очевидцы уже запечатлели один из прототипов за соответствующим занятием на дорогах общего пользования США.

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Источник изображения: X, OMG_Tesla

Трейлер подобных размеров, как рассуждают авторы публикации, сам по себе весит более 2,2 тонн, поэтому для пикапа это становится приличной нагрузкой даже в том случае, если внутри прицепа ничего нет. Когда Илон Маск (Elon Musk) анонсировал Cybertruck осенью 2019 года, для машины заявлялась способность буксировать прицепы массой более 6350 кг. Насколько этим планам суждено воплотиться в жизнь, наверняка станет известно либо в этом месяце, либо в следующем, поскольку Tesla собирается начать поставки товарных Cybertruck и обновить характеристики этого пикапа в профильном разделе своего сайта.

#tesla #электромобили tesla #cybertruck #tesla cybertruck #электрический пикап
Источник: electrek.co
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