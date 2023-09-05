Деньги — дело наживное.

Как напоминает South China Morning Post, 78-летний основатель Huawei Technologies Жэнь Чжэнфэй (Ren Zhengfei) сейчас отошёл от участия в управлении этой китайской компании, и до конца сентября пост председателя совета директоров занимает его дочь Мэн Ваньчжоу (Meng Wanzhou), но это не мешает предпринимателю высказываться о тенденциях, наблюдаемых на рынке, а также будущих путях развития Huawei и всей отрасли.

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Источник изображения: Xinhua

По его словам, Huawei в обозримом будущем необходимо сосредоточиться на сбережении и преумножении «человеческого капитала», а не денежных средств как таковых. В отдельных сферах деятельности компания претендует на мировое лидерство, но не может охватить все сегменты рынка. Для распространения продукции Huawei могут быть установлены искусственные барьеры, как добавил основатель компании, но для исследований таких ограничений меньше. Настоящим энтузиастам своего дела не так важна материальная мотивация, как пояснил Жэнь Чжэнфэй — им просто необходимо заниматься своим любимым делом и видеть адекватную отдачу. Ни один человек не обладает высокими компетенциями с самого начала, их необходимо развивать, но со временем таким образом воспитываются лидеры.

В настоящее время из 207 000 сотрудников Huawei Technologies по всему миру примерно 55,6% занимаются исследованиями и разработками, поэтому бывшее руководство и считает нужным сохранять кадровый потенциал. Именно изобретательность специалистов компании, помимо прочего, позволяет ей выживать и развиваться в условиях постоянно усиливающихся санкций США и их союзников.