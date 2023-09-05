Компания намерена вернуться в сегмент флагманских смартфонов надолго.

Издание South China Morning Post вчера смогло убедиться, что первая партия представленных накануне смартфонов Huawei Mate 60 и Mate 60 Pro была благополучно распродана в большинстве торговых точек Китая, куда успела поступить. По оценкам аналитиков, оба смартфона будут выпущены тиражом не менее 7-15 млн штук, и Huawei возлагает на новинку большие надежды.

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Источник изображения: Huawei Technologies

Когда в 2019 году Huawei попала под санкции США, отрезавшие ей доступ к конвейеру TSMC, на внутреннем рынке Китая объёмы продаж смартфонов этой марки выросли по причине всплеска «покупательского патриотизма». Возможно, нечто подобное будет наблюдаться сейчас, когда компании удалось выпустить современные модели смартфонов с поддержкой 5G в условиях многолетних санкций.

Эксперты Counterpoint Research считают, что серия Mate 60 превзойдёт по своей популярности предшествующую Mate 50, которая разошлась тиражом от 7 до 9 млн штук. По мнению аналитиков IDC, компании Huawei удастся выпустить не менее 15 млн смартфонов серии Mate 60, причём и это количество может быть увеличено при наличии спроса. По сути, это больше, чем было продано всех смартфонов марки Huawei на территории Китая за первые шесть месяцев текущего года.