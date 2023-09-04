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Новости Hardware Алексей Сычёв
Бывший вице-председатель правления SMIC признался, чем ему не нравилась работа в китайской полупроводниковой отрасли
Человеческий фактор портит многое.

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В 2013 году занимавший пост операционного директора TSMC Цзян Шан-И (Chiang Shang-yi) покинул Тайвань, чтобы принять активное участие в становлении китайской полупроводниковой промышленности, и к 2016 году он стал независимым директором SMIC, которую в настоящее время принято считать флагманом китайского контрактного производства чипов. К 2019 году экспат нашёл применение своим талантам на посту генерального директора уханьской компании HSMC, которая так и не смогла запустить контрактное производство чипов, и в июле 2020 года Цзян Шан-И покинул этот пост. К середине декабря того же года он попытался вернуться в SMIC на должность заместителя председателя совета директоров, но через год ушёл с неё и вернулся на Тайвань, публично признавшись в отсутствии у него желания когда-либо снова работать в Китае.

Как поясняет CNA, Цзян Шан-И сейчас позволяет себе критические высказывания в адрес политической системы КНР и положения дел в местной полупроводниковой отрасли. По его словам, некоторые особенности китайской системы управления промышленностью его откровенно раздражали. Будучи выходцем с Тайваня, он регулярно сталкивался с настороженным отношением со стороны высшего руководства Китая, если речь шла о контактах с целью демонстрации успехов SMIC. Дело доходило до того, что чиновники просто не хотели обсуждать с ним напрямую вопросы, касающиеся стратегического развития китайской полупроводниковой отрасли.

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Источник изображения: CNA

Как добавил Цзян Шан-И, он не может с уверенность предсказать, удастся ли КНР в итоге обрести самодостаточность в сфере производства современных полупроводниковых компонентов, но он убеждён, что местная промышленность отставала от зарубежной ещё до введения санкций со стороны США, и сам по себе этот фактор вряд ли будет иметь решающую роль в дальнейшем. При этом не приходится сомневаться, что санкции США замедлят развитие китайской полупроводниковой промышленности.

#полупроводники #литографическое производство #китай #санкции #тайвань #smic
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