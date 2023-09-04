По сравнению с машинами, оснащаемыми ДВС.

Председатель правления Mercedes-Benz Ола Келлениус (Ola Källenius), как отмечает Reuters, после презентации концептов новых электромобилей марки на отраслевом мероприятии в Мюнхене был вынужден признать, что переменная часть затрат на производство электромобилей в обозримом будущем останется более высокой, чем в случае с машинами, оснащаемыми ДВС. По мнению главы этого немецкого автопроизводителя, компании не должны переносить эти затраты на кошелёк клиентов в пропорциональном размере.

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Источник изображения: Mercedes-Benz

Переменные затраты на производство электромобиля определяются тарифами на энергоресурсы, стоимостью сырья для производства тяговых батарей и расходами на разработку программного обеспечения. Для Mercedes-Benz приоритетной задачей сейчас является достижение нормой прибыли при выпуске электромобилей сопоставимого с машинами на ДВС уровня. При разработке представленного вчера электромобиля CLA на новой платформе MMA компания стремилась снизить себестоимость на 50% по сравнению с электромобилями нынешнего поколения. В том числе, это будет достигнуто за счёт использования аккумуляторов типа LFP, на производстве которых специализируется лидирующая на мировом рынке китайская компания CATL. Специалисты Mercedes-Benz также попытались снизить расходы на разработку новых моделей электромобилей, поскольку этот вид затрат в последние годы заметно вырос.