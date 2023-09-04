Если те хотят вкладывать деньги в критически важные сферы экономики США.

Обеспокоенность властей США по поводу растущего влияния КНР, как поясняет Nikkei Asian Review, касается даже инвестиционной деятельности третьих стран. Японские компании, готовые инвестировать в критически важные сферы промышленности США, по данным источника, подвергаются всё более тщательной проверке на предмет наличия связей с Китаем. Эти японские компании изучаются властями США с точки зрения наличия китайских акционеров.

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Источник изображения: Reuters

Эта процедура распространяется даже на те японские компании, которые уже давно действуют на рынке США. Особое внимание уделяется компаниям, работающим в сфере оборонного заказа, разработки чипов и биотехнологий. Изучение заявок японских компаний на инвестиции в американскую экономику из-за этого занимает больше времени, а это порой не совсем хорошо сказывается на деловом климате. Власти США изучают, нет ли у японских соискателей совместных предприятий в Китае, и какую исследовательскую деятельность они могут вести на территории КНР.