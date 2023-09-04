А новые iPhone 15 не будут комплектоваться зарядным устройством даже после смены порта на USB-C.

Традиционный для вечера воскресенья дайджест Bloomberg с новостями о продукции Apple сосредоточился на переходе iPhone на использование зарядного порта USB-C. Автор колонки в первоисточнике пояснил, что Apple приложит максимум усилий к внушению аудитории мысли о том, что это не требования Евросоюза вынудили компанию перейти на использование нового стандарта зарядных устройств, а компания сама предложила это новшество из лучших побуждений. К слову, в комплекте поставки новых iPhone, как считает Марк Гурман (Mark Gurman), непосредственно зарядного устройства не будет, всё ограничится кабелем типа USB-C.

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Источник изображения: Bloomberg

В следующем году, как продолжает источник, Apple предложит в качестве аксессуара для iPad нового поколения опциональную клавиатуру Magic Keyboard, чей корпус будет выполнен не из пластика, а из алюминия. Это добавит прочности и ресурса данной части планшета, а также схожести с ноутбуками Apple Mac. При этом внешняя часть клавиатуры, которая в «походном» положении служит своего рода крышкой для iPad, сохранит более приятную на ощупь текстуру и не ограничится «голым» алюминием.