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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Скорее всего, SMIC снабдила Huawei новыми процессорами для флагманского смартфона Mate 60 Pro
И выпускает их по второму поколению своего 7-нм техпроцесса.

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Многими источниками недавний дебют нового флагманского смартфона Huawei Mate 60 Pro с поддержкой 5G рассматривался не столько как заявка на коммерческий успех с новой моделью, сколько как декларация победы над американскими санкциями, которые ещё в 2019 года лишили китайского гиганта доступа к конвейеру TSMC, на котором до тех пор выпускались все самые передовые процессоры HiSilicon профильного подразделения Huawei. Издание South China Morning Post привело три основных гипотезы о происхождении мобильного процессора семейства HiSilicon Kirin 9000S, который лёг в основу новинки.

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Источник изображения: Reddit

Хотя некоторые китайские источники приписывали этому процессору 5-нм техпроцесс производства, представители TechInsights заявили, что SMIC является наиболее вероятным кандидатом на роль производителя новых процессоров с использованием 7-нм технологии второго поколения — «N+2» по классификации самой SMIC. Естественно, последняя от комментариев на эту тему будет воздерживаться в силу понятных причин, связанных с санкциями США, под которыми она тоже находится уже несколько лет.

Вторая версия происхождения новых процессоров HiSilicon — это наличие у Huawei собственных производственных мощностей по их выпуску. Уже не раз отмечалось, что в условиях санкций китайский гигант пытается тайно развивать собственную производственную инфраструктуру, но вряд ли за столь короткое время компании удалось освоить передовые по меркам национальной отрасли техпроцессы. Наконец, третья гипотеза является как самой простой, так и самой сомнительной — считается, что Huawei просто припасла для выпуска Mate 60 Pro процессоры из старых запасов, созданных ещё в 2019 году до введения санкций.

#huawei #санкции #smic #hisilicon #huawei mate 60 pro
Источник: scmp.com
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