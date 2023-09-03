Если бы не слабость рынка смартфонов, то цена размещения могла бы оказаться выше.

Агентство Reuters упорно продолжает едва ли не каждый час добывать новую информацию о параметрах готовящегося к середине сентября публичного размещения акций Arm в США. На данный момент источнику удалось выяснить, что владеющая активами Arm корпорация SoftBank рассчитывает выручить от $47 до $51 за каждую акцию, которая будет участвовать в размещении.

реклама

Источник изображения: Reuters

Это означает, что капитализация всей Arm оценивается в диапазоне от $50 до $54 млрд, а непосредственно SoftBank сможет выручить от $5 до $5,4 млрд, разместив на бирже в США не более 10% принадлежащих её акций Arm. Даже при таких более скромных относительно изначальных устремлений SoftBank параметрах данное размещение акций для площадки в Нью-Йорке может стать крупнейшим с момента выхода на биржу ценных бумаг калифорнийского производителя электромобилей Rivian в 2021 году. По словам источника, SoftBank может поднять диапазон размещения, если почувствует сильный спрос на ценные бумаги Arm со стороны инвесторов.