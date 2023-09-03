И передал управление активами в доверительное управление.

Агентство Nikkei Asian Review напоминает, что основатель империи Foxconn Терри Гоу (Terry Gou) неделю назад заявился в качестве четвёртого кандидата на пост президента Тайваня, намереваясь принять участие в выборах, которые состоятся в январе следующего года. Фаворитом предвыборной гонки считается действующий вице-президент острова Уилльям Лай (William Lai), состоящий в правящей Демократической прогрессивной партии.

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Источник изображения: Reuters

Терри Гоу попытается консолидировать оппозицию на выборах или примкнуть к её наиболее успешной части, а пока основателю Foxconn пришлось покинуть совет директоров этой компании, которая располагает существенными активами на территории Китая. Новоявленный кандидат в президенты Тайваня не только заявил, что готов пожертвовать ими в случае перехода противостояния с КНР в острую фазу, но и признался, что уже четыре года назад поручил вести свои дела по управлению Foxconn профессиональному управляющему.

Основателю Foxconn также пришлось заявить, что он никогда не находился под контролем КНР, и не следовали получаемым от властей этой страны инструкциям, как считали некоторые недоброжелатели.