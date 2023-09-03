А ещё он уже испытывается в версии с двумя электродвигателями.

Изданию Electrek дважды за минувшие сутки посчастливилось получить доступ к фотографиям предсерийного прототипа Tesla Cybertruck, который в одном из случаев даже обнажил шильдик с указанием на наличие двух электродвигателей в составе силовой установки.

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Источник изображения: Cybertruck Owners Club

Главным же откровением с точки зрения внешности можно считать первую чёткую фотографию «подкапотного пространства». По всей видимости, в серийном исполнении владельцу будет доступен лишь сравнительно небольшой багажный отсек под капотом, прикрывающий техническую начинку кузова пластиковым кожухом. С одной стороны, «передний багажник» получился достаточно широким. С другой стороны, порог сделан достаточно низким, и после резкого маневрирования плохо фиксируемый груз будет норовить вывалиться наружу при открытии капота. Возможно, Tesla предусмотрит какие-то сетки для крепления груза в этом отсеке, либо это сделают сторонние производители аксессуаров.

Источник изображения: Electrek

Взгляд на интерьер машины со стороны водительской двери позволяет понять, что в серийном варианте пикап рискует сохранить руль необычной формы, являющийся чем-то средним между традиционным рулевым колесом и «штурвалом», по итогу не прижившимся на Tesla Model S и Model X после рестайлинга.

Источник изображения: Electrek

На центральной консоли предусмотрены два подстаканника, предположительно прикрываемый подлокотником бокс для хранения вещей, а также две выемки для хранения смартфонов. Как правило, в современных электромобилях они сочетаются с площадками для беспроводной зарядки. Очевидно, что от ранней идеи сделать центральную консоль трансформирующейся в третье кресло для среднего пассажира Tesla давно отказалась.

Источник изображения: Electrek

Последнее фото позволяет издалека оценить профиль задних кресел. Они сделаны достаточно рельефными и не уступают по качеству исполнения передним, насколько позволяют судить изображения. Напомним, что церемония вручения первых серийных пикапов Tesla Cybertruck должна состояться до конца этого месяца, либо в следующем.