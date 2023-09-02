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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Lenovo анонсировала своего конкурента Steam Deck — портативную консоль Legion Go на топовом чипе AMD Ryzen Z1
Здесь даже есть один трекпад, что уже хорошо.

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Компания Lenovo представила свою первую портативную консоль — Legion Go, аппаратная начинка которой построена на базе процессора AMD Ryzen Z1. Устройство будет поставляться на рынок в двух вариантах, но в момент анонса производитель в подробностях рассказал только о флагманском решении.

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Топовая версия Legion Go будет работать на старшем в линейке мобильном чипе AMD Ryzen Z1 Extreme на архитектуре Zen 4 с графической подсистемой RDNA 3. В качестве операционной системы используется Windows 11.

Объём оперативной памяти стандарта LPDDR5X (7500 МГц) составляет 16 Гбайт, устройство также оснащено 8,8-дюймовым IPS-дисплеем Lenovo PureSight с разрешением 2560 x 1600 пикселей (соответствует QHD+) с соотношением сторон 16:10, яркостью до 500 кд/м2, частотой обновления 144 Гц и возможностью сенсорного ввода (до 10 касаний).

Консоль получила поддержку фирменную систему охлаждения Lenovo Coldfront, которая производит не более 25 дБ шума при показателе TGP не более 25 Вт. Legion Go старшей версии может быть оснащена твердотельным накопителем PCIe ёмкостью до 1 Тбайт. Если пользователю предложенного места накопителя окажется недостаточно, то производитель предусмотрел возможность расширения с помощью карты памяти microSD объёмом до 2 Тбайт.

Питание консоли идёт от аккумулятора на 49,2 Вт·ч с поддержкой технологии быстрой зарядки Super Rapid Charge. Последняя позволяет зарядить устройство за полчаса до 70 %. При подключении новинки от Lenovo к сети включается режим прямой подачи питания, который защищает аккумулятор от дополнительной деградации и позволяет избежать лишнего нагрева батареи.

Схожести с популярной Nintendo Switch придаёт наличие пары съёмных контроллеров Lenovo Legion TrueStrike. Каждая половинка оснащена отдельным «стиком» с датчиком Холла, который обеспечивает отсутствие дрейфа и уменьшает количество так называемых «мёртвых зон». Съёмные контроллеры также оснащены встроенным трекпадом (только у правой части, но уже прогресс по сравнению с ROG Ally), большой крестовиной, кнопками с буками по схеме Xbox, курками и лепестками. Почти всё как у Steam Deck, только у портативного компьютера от Valve было два трекпада.

«Геймерский» шарм новому устройству от Lenovo придаёт наличие RGB-подсветки на кнопке питания и вокруг «стиков». А вот наличие встроенной подставки позволяет установить дисплей отдельно в том случае, если игрок захочет, скажем, проходить шутер от первого лица.

Устройство оснащено двумя портами USB Type-C, беспроводными модулями Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Вес устройства — 854 г с контроллерами и 640 г без них. Напомним, тот же Steam Deck весит 669 г, а Asus ROG Ally — 608 г.

По данным инсайдеров, младшая модель Lenovo Legion Go получит базовую версию чипа AMD Ryzen Z1, меньший объём оперативной памяти, «урезанный» по объёму памяти накопитель и дисплей с разрешением 800p против 1600p у старшей модели. Частота обновления у экрана будет не 144 Гц, а только 60 Гц.

Удивительный аксессуар для Lenovo Legion Go — это игровые очки Lenovo Legion Glasses с парой дисплеев micro-OLED с разрешением 1080p каждый и частотой обновления 60 Гц. Желающие закупиться дополнительными аксессуарами также могут присмотреться к внутриканальным наушникам Lenovo Legion E510 7.1 RGB Gaming In-Ear Headphones.

Игровая консоль Lenovo Legion Go должна поступить в продажу в ноябре текущего года по цене от 799 евро, очки будут доступны в октябре за 499 евро, а за наушники придётся выложить 50 евро.

#lenovo #steam deck #legion go
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