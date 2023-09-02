Шансов на успех у компании, по их мнению, просто нет.

Руководители крупных корпораций технологического сектора тоже люди, и в их речи встречаются слова-паразиты, в случае со вчерашним выступлением генерального директора Intel Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) к таковым можно отнести английское «right», которое в вопросительной интонации следует переводить как «правильно», «так ведь» или «да». По сути, глава Intel, который это слово на протяжении своего выступления использовал около восьмидесяти раз, подсознательно регулярно искал одобрения и поддержки у собеседника в лице модератора конференции и всей аудитории, словно бы сомневаясь в справедливости собственных утверждений.

Нет ничего удивительного в том, что аналитики Citi на этом фоне сохранили свою приверженность идее о том, что Intel вообще не следует втягиваться в бизнес по контрактному производству чипов. По целому ряду причин, как утверждают представители Citi, у компании нет шансов на успех в этом сегменте рынка, и нужно его покинуть.

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Источник изображения: Intel

В то же время, эксперты Citi положительно оценивают получение Intel крупного авансового платежа от одного из клиентов на техпроцесс 18A и общий оптимизм руководства в отношении динамики выручки в текущем квартале. При этом, как поясняют аналитики, преждевременно говорить о том, что самые тяжёлые испытания у Intel уже позади.