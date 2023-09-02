Они вступили в силу с 1 августа.

Различные ограничения в сфере внешней торговли, которыми сейчас обмениваются США и КНР, первично вызывают эмоциональную реакцию со стороны внешнеполитических ведомств обеих стран и министерств торговли, но судить о реакции рынка можно по сухим цифрам статистики и движению биржевых котировок. Издание South China Morning Post сообщает, что в июле экспорт галлия и германия из Китая вырос более чем на 10%, прежде чем новые экспортные ограничения со стороны КНР вступили в силу. Напомним, что с 1 августа китайские экспортёры указанных металлов должны получать специальные экспортные лицензии на поставку данного вида продукции за пределы страны, и эти меры направлены против США и их внешнеполитических союзников.

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Источник изображения: Reuters

По данным китайских СМИ, цитирующих статистику таможенных органов КНР, в стоимостном выражении экспорт галлия и германия в июле вырос на 12,1% до $121 млн в последовательном сравнении, и на 22,7% в годовом. На территории КНР сосредоточена переработка значительной части обоих металлов, в случае с галлием доля достигает 95% мирового рынка, а по галлию она приближается к 67%.

За семь месяцев этого года экспорт галлия и германия вырос на 17,3% до $696 млн. Около 65,8% этого сырья сообща потребляли пять крупнейших регионов: Южная Корея, Япония, Индия, США и Тайвань. На южнокорейском направлении, в частности, за первые семь месяцев года китайский экспорт двух этих металлов вырос на 122% до $209 млн. Поставки этих металлов в США за период увеличились на 60,2% до $49,2 млн. Галлий в США вообще не производится, а в период с 2018 по 2021 годы 53% импорта обоих металлов в страну приходились именно на Китай.

Примечательно, что Россия увеличила импорт галлия и германия из Китая за первые семь месяцев этого года на 10% до $23,2 млн, а вот Австрия отличилась ростом в 22 раза до $13,6 млн. В прошлом году объёмы выручки КНР от экспорта галлия и германия выросли на 7% относительно 2021 года.