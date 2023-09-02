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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
SoftBank в ходе IPO компании Arm выручит не более $5,5 млрд
Каждый из ключевых инвесторов вложит не более $100 млн.

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По мере приближения 13 сентября очертания будущего размещения акций Arm на американской фондовой площадке Nasdaq формируются всё более чётко. Агентство Bloomberg сообщает, что оценка капитализации Arm на данном этапе снижена до более реалистичных $50-55 млрд с изначальных $70 млрд, на которые претендовала владеющая активами компании японская корпорация SoftBank. Поскольку и доля акций, которую SoftBank собирается реализовать на рынке, сократилась до 10%, то в итоге она выручит не более $5,5 млрд.

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Источник изображения: Arm

Примерно $500 млн из этой суммы обеспечат взносы нескольких крупных клиентов Arm, которые хоть и станут стратегическими инвесторами в капитал британского разработчика процессорных архитектур, никаких привилегий в итоге не получат. Менее десяти компаний, участвующих в IPO на правах инвесторов, потратят от $25 до $100 млн каждая, как поясняют источники. Они при этом не смогут влиять на стратегию Arm или ввести своего представителя в состав совета директоров. По большому счёту, эти инвестиции являются для них признанием серьёзности своих намерений при взаимодействии с Arm и способом усложнить потенциальное враждебное поглощение с участием конкурентов.

TSMC и Amazon в круг этих инвесторов, вопреки ожиданиям, не попадут. Apple, Intel, AMD, NVIDIA, Samsung Electronics, Alphabet (Google) окажутся в этой группе вместе с Cadence и Synopsys — партнёрами Arm, предоставляющими ей и её клиентам средства для разработки процессоров.

#arm #акции #softbank #ipo
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