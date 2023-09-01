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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава Intel заявил, что компания сможет соперничать с TSMC по цене на контрактном рынке
Только сперва придётся потратить кучу денег, и не только своих.

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Генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) конференцию Deutsche Bank предсказуемо использовал для демонстрации уверенности в успехе проводимых трансформаций. Превращение компании во второго по величине контрактного производителя чипов ко второй половине этого десятилетия он считает одной из важных целей, к которым ведёт компанию уверенными темпами.

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Источник изображения: Intel

Гелсингер на мероприятии позволил себе прямое сравнение с услугами TSMC, которыми сама Intel активно пользуется, а потому имеет представление о ценообразовании в этой сфере. Возглавляемая им компания, по словам Гелсингера, должна обеспечивать более низкую себестоимость услуг, по которым она будет конкурировать с TSMC. Условно говоря, даже если это будет лишь $10 с кремниевой пластины в пользу Intel, то эта разница уже будет решающей в современной отрасли.

Глава Intel определённые надежды связывает и с влиянием правительственных субсидий США на себестоимость продукции, выпускаемой на территории страны. Эти субсидии, по убеждению Гелсингера, как раз и задуманы с целью устранения выигрыша в себестоимости продукции, выпускаемой конкурентами на Тайване или в Южной Корее. Первые средства федеральных субсидий Intel рассчитывает получить уже в этом году. Сперва компания подала заявки на субсидирование проектов по расширению производства и разработки чипов в Аризоне и Орегоне, вскоре будут поданы заявки по проектам в Огайо и Нью-Мексико.

В конечном итоге, как считает глава Intel, разумный подход к структуре затрат, большие масштабы производства, получение субсидий и инновации при проектировании техпроцессов позволят компании выйти на достаточно конкурентоспособную структуру себестоимости. Если к этому добавится и лидерство в сфере литографии, то дела у Intel точно пойдут хорошо, как резюмировал Гелсингер.

#intel #полупроводники #литографическое производство #tsmc #пэт гелсингер
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