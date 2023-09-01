Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Samsung начнёт снабжать NVIDIA ускорители памятью HBM3 со следующего квартала
Второй поставщик снизит риски и расширит возможности NVIDIA.

реклама

По информации Bloomberg, которая получена от южнокорейских СМИ, память HBM3 производства Samsung Electronics получила все необходимые сертификаты NVIDIA для того, чтобы использоваться при производстве ускорителей вычислений последней из компаний. До этого доминирующую роль в этом играла южнокорейская SK hynix. Со следующего месяца память типа HBM3 компании Samsung начнёт поставляться для соответствующих нужд NVIDIA.

реклама

Источник изображения: Samsung Electronics

По сути, в такой ситуации в выигрыше оказываются все, кроме, разве что SK hynix. У NVIDIA появляется второй поставщик востребованных микросхем памяти типа HBM3, который, с учётом масштабов бизнеса, вполне может потеснить SK hynix и стать главным. Месяц назад в корейских СМИ также появлялась информация, что Samsung одновременно получит и заказы на тестирование и упаковку чипов A100 и H100 компании NVIDIA, поскольку это позволило бы последней снизить свою зависимость от TSMC. Американский поставщик ускорителей, располагая двумя альтернативными источниками получения памяти типа HBM3, сможет как увеличить объёмы производства ускорителей, так и найти некоторые причины для торга с поставщиками памяти.

#nvidia #samsung #sk hynix #hbm3
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Экспорт ускорителей вычислений NVIDIA и AMD ограничен в некоторые страны Ближнего Востока
Производитель серверов Quanta убеждён, что в следующем году NVIDIA решит проблему с дефицитом ускорителей вычислений
Министерство торговли США опровергло введение ограничений на поставку ускорителей вычислений на Ближний Восток
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Первый в космосе: МиГ-25 покорил безвоздушное пространство поднявшись на рекордные 37 650 м
52
ТОП-12 мифов об оперативной памяти для компьютеров
40
Почему "Запорожец" так и не стал народным автомобилем в СССР
24
Развеиваем миф о дешевизне Xbox series S
56
Гиперзвуковая баллистическая ракета "Змеевик" предназначена для поражения надводных целей
1
Условия жизни на Украине все больше напоминают новую форму рабства — Аль-Маядин
45
Мое субъективно-объективное мнение о мобильных играх
9
Появление в продаже топового Huawei Mate 60 Pro демонстрирует никчёмность санкций США против Китая
1
Starfield - главный багодром 2023 года
30
На фоне успеха на Украине Европа проявляет большой интерес к иранским беспилотникам
+

Сейчас обсуждают

DIP48
13:29
Мышцу подкачают)
ВСУ получат первые 10 танков M1 Abrams в середине сентября
DIP48
13:29
Для музеев в самый раз.)))
ВСУ получат первые 10 танков M1 Abrams в середине сентября
DIP48
13:28
Как раз новые экспонаты для музеев будут. Кубинка ждет
ВСУ получат первые 10 танков M1 Abrams в середине сентября
DIP48
13:27
Не только это, похоже реально наткнулись на потолок, как ни скачи, а производительность дальше особо не растет, а вот энергопотребление улетает по экспоненте. Потолок кремниевых технологий. Производит...
Предполагаемая оценка AMD Radeon RX 7800 XT в 3DMark TimeSpy находится на уровне RX 6800 XT
Chihonya
13:27
Это победа товарищи, такой прорыв!
В приложении Windows 11 Блокнот появится автоматическое сохранение при закрытии
Никита Залесский
13:27
Тем более что такое 150.000$ для него когда у него профит с одного дома столько...
Роберт Кийосаки потерял все свое состояние, вложившись в Биткоин
Никита Залесский
13:26
Что это за бред? Он сам говорил что биток до 16 упадёт и смысла покупать нет, а рынок в США просто ужасен. Автор удали статью и не позорься
Роберт Кийосаки потерял все свое состояние, вложившись в Биткоин
IT
13:24
ну что мамкины майнеры, укр боты и просто тролли, пока вы тут считаете, как русским плохо, мы русские, живем в 120 метровых хатах и начали новое дело, акции. Сегодня зафиксировал уже прибыль в размере...
Первый в космосе: МиГ-25 покорил безвоздушное пространство поднявшись на рекордные 37 650 м
DIP48
13:23
На рабочий компьютер на работе игрушку не поставить, чревато. А вот с мобилки можно поиграть и на работе.))) Это ответ зачем ставят на мобильники такую фигню разные лузеры)))
Мое субъективно-объективное мнение о мобильных играх
Maxim Kolkovsky
13:22
За такое свинское поведение платить не обязательны пусть сосус лапу!
Российские пользователи перестали покупать лицензионную Windows – продажи обвалились в 10 раз
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем