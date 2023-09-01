Второй поставщик снизит риски и расширит возможности NVIDIA.

По информации Bloomberg, которая получена от южнокорейских СМИ, память HBM3 производства Samsung Electronics получила все необходимые сертификаты NVIDIA для того, чтобы использоваться при производстве ускорителей вычислений последней из компаний. До этого доминирующую роль в этом играла южнокорейская SK hynix. Со следующего месяца память типа HBM3 компании Samsung начнёт поставляться для соответствующих нужд NVIDIA.

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Источник изображения: Samsung Electronics

По сути, в такой ситуации в выигрыше оказываются все, кроме, разве что SK hynix. У NVIDIA появляется второй поставщик востребованных микросхем памяти типа HBM3, который, с учётом масштабов бизнеса, вполне может потеснить SK hynix и стать главным. Месяц назад в корейских СМИ также появлялась информация, что Samsung одновременно получит и заказы на тестирование и упаковку чипов A100 и H100 компании NVIDIA, поскольку это позволило бы последней снизить свою зависимость от TSMC. Американский поставщик ускорителей, располагая двумя альтернативными источниками получения памяти типа HBM3, сможет как увеличить объёмы производства ускорителей, так и найти некоторые причины для торга с поставщиками памяти.