Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава Intel пообещал в скором времени продемонстрировать образцы процессоров Arrow Lake
Они будут изготавливаться с использованием техпроцесса Intel 20A.

реклама

Трибуну конференции Deutsche Bank генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) просто не мог не использовать для рассказа об успехах компании в освоении пяти новых техпроцессов за четыре года. В том, что компанией освоен в масштабах массового производства техпроцесс Intel 7 (10-нм), как пояснил Гелсингер, вряд ли кто-то сомневается. Сейчас компания активно наращивает объёмы производства компонентов для процессоров Meteor Lake, которые будут выпускаться по технологии Intel 4 (7-нм). Уже в четвёртом квартале текущего года их поставки должны достичь серийных масштабов.

реклама

Источник изображения: Igor’s LAB

Серверные процессоры Sierra Forest и Granite Rapids, которые будут содержать компоненты, выпускаемые по технологии Intel 3, также появятся на рынке с опережением своего графика, по словам главы компании, уже в следующем полугодии (по крайней мере, если говорить о Sierra Forest). Клиенты Intel уже получают образцы процессоров обоих семейств, а на «серийный» степпинг они перейдут в ближайшее время.

Следующим шагом для Intel должен стать выпуск компонентов по технологии 20A, и в клиентском сегменте её будут использовать кристаллы, входящие в состав процессоров Arrow Lake. Слухи об отказе Intel от собственного техпроцесса 20A в пользу 3-нм TSMC глава первой из компаний назвал необоснованными. Производство этих процессоров начнётся в следующем году, и на одном из ближайших отраслевых мероприятий Гелсингер обещает продемонстрировать реальные образцы процессоров семейства Arrow Lake.

#intel #полупроводники #литографическое производство #arrow lake
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

ASML сохраняет возможность поставлять санкционное оборудование в Китай до конца года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Первый в космосе: МиГ-25 покорил безвоздушное пространство поднявшись на рекордные 37 650 м
36
ТОП-12 мифов об оперативной памяти для компьютеров
38
Почему "Запорожец" так и не стал народным автомобилем в СССР
23
Развеиваем миф о дешевизне Xbox series S
55
Условия жизни на Украине все больше напоминают новую форму рабства — Аль-Маядин
37
Мое субъективно-объективное мнение о мобильных играх
6
На фоне успеха на Украине Европа проявляет большой интерес к иранским беспилотникам
+
GTA 6 взломал подросток, и сделал это из отеля, в который был поселен полицией за другой взлом
4
Появление в продаже топового Huawei Mate 60 Pro демонстрирует никчёмность санкций США против Китая
+
Российские экипажи Су-24 и Су-30СМ уничтожили шесть катеров с десантом ВСУ в районе Змеиного
3

Сейчас обсуждают

Ghost_killer
08:59
88 баллов на метакритике это плохо? Для беседки вполне хорошо
AMD повышает fps в Starfield вплоть до 16 % для RX 7900 XTX и 7900 XT в свежем пакете драйверов
FelsheR-BAN100913
08:56
Хохлов жизнь не учит и шпаргалки не меняют.
В Нью-Дели представлен первый в мире автомобиль, полностью работающий на этаноле
Chimbal
08:56
"А просто нажать в результатах кнопку "Results" ->"Save" и сохранить результат в текстовом виде врожденный тупизм мозга не позволяет?" - Судя по всему, врождённый тупизм мозга как раз у местных коммен...
Создаю экспериментальный репозиторий в GitHub с коллекцией результатов AIDA64 GPGPU
Роман Иванов
08:56
На телефоне "выжили" за всё время только Альто - 2 части про пацана со сноубордом и Клетки - энциклопедическая игрушка. Тоже бабки просят, но можно подобмануть. Неярко выраженный донат. Ещё долго отно...
Мое субъективно-объективное мнение о мобильных играх
Galadriil
08:55
Типа прибыльный рынок был? Не смешите, всю жизнь на пиратках сидели и тут "продажи обвалились в 10 раз" , это как с покупкой winrar , 10чел. на всю страну покупало , теперь 1 , и потом такие кликбейтн...
Российские пользователи перестали покупать лицензионную Windows – продажи обвалились в 10 раз
tunderklep
08:51
Хорошие новости! Это радует!
Starfield - главный багодром 2023 года
Ваня Кислицын
08:43
Вот, главный аргумент для геймпасса- старфлд и цена геймпасса за 5к на год. Мне очень нравится идея аренды игр, так как у меня много друзей очень мучаются с этим вопросом, есть игры на аккаунте пс4 ил...
Starfield - главный багодром 2023 года
Александр Скрыпчак
08:43
У него более 1500 квартир, биткоин просел но не исчез, он скупил серебро и золото по большей мере
Роберт Кийосаки потерял все свое состояние, вложившись в Биткоин
Ваня Кислицын
08:40
Да, согласен. Или можно купить геймпасс и спокойной пройти игру на xbox series s, который афффтор данной статьи пару дней назад пытался принизить.
Starfield - главный багодром 2023 года
Бот_Пригожина_0308
08:35
За гибель наших лётчиков в сбитом во время мятежа ИЛе - мало этой лысой уголовной сволочи.
Кремль объявляет, что самолет Пригожина, возможно был сбит намеренно
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем