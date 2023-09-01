Они будут изготавливаться с использованием техпроцесса Intel 20A.

Трибуну конференции Deutsche Bank генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) просто не мог не использовать для рассказа об успехах компании в освоении пяти новых техпроцессов за четыре года. В том, что компанией освоен в масштабах массового производства техпроцесс Intel 7 (10-нм), как пояснил Гелсингер, вряд ли кто-то сомневается. Сейчас компания активно наращивает объёмы производства компонентов для процессоров Meteor Lake, которые будут выпускаться по технологии Intel 4 (7-нм). Уже в четвёртом квартале текущего года их поставки должны достичь серийных масштабов.

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Источник изображения: Igor’s LAB

Серверные процессоры Sierra Forest и Granite Rapids, которые будут содержать компоненты, выпускаемые по технологии Intel 3, также появятся на рынке с опережением своего графика, по словам главы компании, уже в следующем полугодии (по крайней мере, если говорить о Sierra Forest). Клиенты Intel уже получают образцы процессоров обоих семейств, а на «серийный» степпинг они перейдут в ближайшее время.

Следующим шагом для Intel должен стать выпуск компонентов по технологии 20A, и в клиентском сегменте её будут использовать кристаллы, входящие в состав процессоров Arrow Lake. Слухи об отказе Intel от собственного техпроцесса 20A в пользу 3-нм TSMC глава первой из компаний назвал необоснованными. Производство этих процессоров начнётся в следующем году, и на одном из ближайших отраслевых мероприятий Гелсингер обещает продемонстрировать реальные образцы процессоров семейства Arrow Lake.