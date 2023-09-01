Акции компании выросли на 8%.

По данным Bloomberg, американской корпорации Dell Technologies по итогам минувшего фискального квартала не удалось избежать отрицательной динамики выручки даже в востребованном сейчас серверном сегменте, но поскольку аналитики ожидали худшего, менее выраженное снижение показателей стало причиной, по которой котировки акций компании после публикации квартальной отчётности выросли на 8%.

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Источник изображения: Reuters

Квартальная выручка Dell сократилась на 13% до $22,9 млрд, тогда как аналитики в среднем рассчитывали на снижение до $20,8 млрд. Спрос на продукцию марки, как пояснил операционный директор компании Джефф Кларк (Jeff Clarke), восстанавливался быстрее ожиданий, особенно с июня и июля. В текущем квартале компания рассчитывает выручить $23 млрд против $21,7 млрд, ожидаемых инвесторами. Весь фискальный год она рассчитывает завершить с выручкой в размере от $89,5 до $91,5 млрд, что тоже выше прогнозов рынка. К слову, даже в этом случае годовая выручка сократится на 12%, но аналитики рассчитывают на 15-процентное снижение.

На направлении ПК выручка Dell в минувшем квартале сократилась на 16% до $12,9 млрд, но и в этом случае превзошла ожидания аналитиков. Инфраструктурные решения принесли компании $8,5 млрд против ожидаемых рынком $7,3 млрд. Серверная и телекоммуникационная выручка сократилась на 3% до $4,27 млрд, тоже выступив лучше ожиданий. Dell с уверенностью смотрит на тенденцию ИИ-бума, говоря о наличии у компании заказов на поставку профильных серверных систем на общую сумму не менее $2 млрд. Интерес к данным технологиям подогреет спрос на все категории продукции Dell, как считает руководство компании.