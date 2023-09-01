Деньги будут направлены не совсем на тот проект, в котором мог быть заинтересован сам клиент.

Конференция Deutsche Bank с участием генерального директора Intel Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) принесла несколько сюрпризов и определённо разнообразила сезонный новостной фон. Руководитель этого производителя чипов, во-первых, заявил о своей уверенности в способности Intel по итогам текущего квартала выручить не менее $13,4 млрд. Во-вторых, он пояснил, что ситуация с запасами готовой продукции в сегменте ПК нормализовалась, и компания даже вернулась к укреплению своих рыночных позиций.

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Источник изображения: Intel

В-третьих, Гелсингер пояснил, что Intel получила от одного из клиентов, претендующих на доступ к разрабатываемому компанией техпроцессу 18A, крупный авансовый платёж, и эти средства будут направлены на расширение производственного комплекса в штате Аризона. Казалось бы, всё закономерно, но изначально этот техпроцесс планируется внедрить на предприятиях Intel в штате Огайо, которые только должны быть построены к 2025 году.

Подобное перераспределение средств говорит либо о том, что Intel просто надеется покрыть затраты на строительство предприятий в Огайо из других источников, а проекту в Аризоне предпочтение отдаёт в силу его более высокой готовности, либо на предприятиях в Аризоне решено внедрять тот самый техпроцесс Intel 18A, в котором заинтересован сделавший авансовый платёж клиент. Компания, кстати, подобралась серьёзная — помимо шведского телекоммуникационного гиганта Ericsson, получить доступ к техпроцессу Intel 18A планируют американские оборонные заказчики Boeing и Northrop Grumman.