По соседству со штаб-квартирой в Техасе.

Сосредоточив в своих руках приличное количество акций Tesla, Илон Маск (Elon Musk) смог стать богатейшим человеком мира, но было бы ошибочно считать его как основателем компании, так и её единоличным владельцем. Акции Tesla торгуются на открытом фондовом рынке, а самому миллиардеру по состоянию на прошлую неделю принадлежало чуть менее 13% акций этого производителя электромобилей.

По американским законам, связанные с руководством публичных компаний лица, к которым очевидным образом относится и Илон Маск (Elon Musk) в случае с Tesla, обязаны отчитываться о расходах в свою пользу со стороны этих компаний, превышающих $120 000. По информации The Wall Street Journal, органы следствия и регуляторы в сфере оборота ценных бумаг США заинтересовались впервые появившейся ещё в июле информацией о расходах Tesla на строительство некоего объекта «Project 42» по соседству с новой штаб-квартирой компании в Техасе.

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Источник изображения: Bloomberg

Утверждается, что к работам над проектом были привлечены сотрудники Tesla, а ещё компания пыталась купить специального стекла для оформления стен этого здания на несколько миллионов долларов США. По слухам, довольно просторное здание должно было располагать и жилыми помещениями, в которых собирался проживать Илон Маск. Совет директоров компании тоже потребовал с него объяснений, но пока официально данная информация в публичной сфере никак не комментируется.