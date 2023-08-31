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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Bosch рассчитывает на государственную поддержку для запуска производства чипов в Калифорнии
Предложенных властями мер мало, как считает немецкий производитель.

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В апреле этого года, как напоминает Reuters, немецкая компания Bosch договорилась о покупке действовавшего с 80-х годов прошлого века предприятия TSI Semiconductor в штате Калифорния с целью его дальнейшего переоснащения под выпуск автомобильных чипов на основе карбида кремния. Последние востребованы при производстве электромобилей, поэтому спрос на них будет расти на 30% в год, как считает руководство Bosch.

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Источник изображения: Bosch

Вложить в переоборудование предприятия Bosch собирается около $1,5 млрд, запустив его работу в новом качестве к 2026 году. Пока власти Калифорнии согласились предоставить немецкому инвестору налоговые льготы на сумму $25 млн, но в Bosch заявляют, что рассчитывают на более серьёзную поддержку американских властей. Помимо этого предприятия в Калифорнии, Bosch собирается использовать для выпуска чипов на основе карбида кремния ещё две площадки в Германии. Немецкая компания рассчитывает, что субсидии и льготы со стороны властей США или непосредственно штата Калифорния позволят ей сэкономить часть средств, необходимых для закупки оборудования по производству чипов.

#полупроводники #сша #калифорния #bosch
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