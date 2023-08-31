Предприятие по тестированию и упаковке процессоров начало работать в этой стране ещё в 1997 году.

Ещё в прошлом месяце стало известно, что американский так называемый «Закон о чипах» формально позволяет властям страны вкладывать средства в развитие полупроводниковой экосистемы в других государствах. В качестве ближайших сателлитов в этом контексте были выбраны Панама и Коста-Рика, и сегодня агентство Reuters сообщило о готовности Intel вложить в экономику Коста-Рики около $1,2 млрд на протяжении ближайших двух лет.

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Источник изображения: Intel

Для Intel это будет не первый опыт развития производства на территории Коста-Рики, поскольку её предприятие по упаковке и тестированию чипов действовало здесь с 1997 по 2014 годы, после чего было заморожено до 2021 года, пока дефицит полупроводниковых компонентов не заставил компанию вернуть его в строй. Скорее всего, именно в развитие этой площадки Intel и вложит свои $1,2 млрд. Правительственные субсидии со стороны США, если таковые будут предусмотрены, тоже наверняка пригодятся.