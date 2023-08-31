Эксперименты уже ведутся несколько лет подряд.

По информации Bloomberg, компания Apple уже на протяжении нескольких месяцев экспериментирует с изготовлением на трёхмерном принтере стального корпуса для часов Watch Series 9, которые дебютируют в середине следующего месяца. Не факт, что такой метод будет применяться в серийном производстве этих часов уже в этом году, но в следующем она рассчитывает добиться его использования при изготовлении титанового корпуса часов серии Ultra. В целом, подобные эксперименты уже ведутся компанией Apple на протяжении трёх лет.

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Источник изображения: Bloomberg

Замысел компании заключается в сокращении затрат времени и материалов, поскольку метод трёхмерной печати позволяет получить более близкую по размерам и форме заготовку к конечному изделию, чем традиционная технология. Сейчас стальную заготовку для корпуса часов сперва получают ковкой, а затем вырезают всё лишнее на станке с ЧПУ. Отходов при этом получается много, хотя их и можно использовать повторно после переработки. В будущем, когда трёхмерная печать будет поставлена на поток, Apple рассчитывает добиться снижения себестоимости корпусных деталей — сейчас данный метод производства не даёт экономии. Со временем трёхмерную печать металлических корпусных деталей компания и её подрядчики станут применять и при изготовлении других устройств, включая смартфоны.