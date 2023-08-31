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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти Индии будут субсидировать локальным производителям ноутбуков до 5% себестоимости продукции
Первые из получателей готовы приступить к работе уже со следующего года.

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По информации Bloomberg, к настоящему моменту заявки на участие в программе локализации производства ноутбуков, планшетов и серверов на территории Индии уже подали свыше трёх десятков компаний — как местных, так и зарубежных, причём некоторые из них уже готовы развернуть локальное производство указанных типов изделий со следующего года. HP, Dell, Acer, Lenovo, Asus и Foxconn упоминаются в числе тех зарубежных компаний, которые готовы локализовать производство ноутбуков, планшетов и серверов в Индии.

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Источник изображения: Dell

Власти страны в течение шести лет готовы потратить на субсидирование такой активности до $2,1 млрд, покрывая до 5% себестоимости локализованной продукции. Впрочем, несоответствие темпов экспансии производства требованиям правительства будет караться снижением величины субсидий на 10%. Ожидается, что программа позволит создать не менее 75 000 рабочих мест на производстве и привлечь около $294 млн дополнительных инвестиций. Использование участниками программы компонентов индийского производства также будет поощряться властями материально. С первого ноября этого года власти Индии собираются ограничить импорт в страну ноутбуков, планшетов и серверного оборудования зарубежной сборки.

#ноутбуки #индия #субсидии #локализация
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