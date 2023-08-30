Простая диктатура большинства и старшинства.

В этом году, как напоминает ресурс Electrek, компания Tesla без лишнего шума начала оснащать свои электромобили обновлённым набором датчиков и камер, а также полностью новым и более производительным бортовым компьютером, который отвечает за реализацию всех функций активной помощи водителю. Этот набор датчиков и компьютер по классификации Tesla относится к четвёртому поколению аппаратного обеспечения электромобилей, а реализовать «полный автопилот» Илон Маск (Elon Musk) обещал ещё при помощи оборудования третьего поколения.

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Источник изображения: Electrek

Опасения владельцев более старых электромобилей Tesla по поводу необходимости перехода на новое оборудование, которое не обладает в данном случае обратной совместимостью с третьим поколением, попытался развеять сам глава компании. В своей социальной сети X он заявил, что владельцы машин с оборудованием третьего поколения все программные обновления будут получать быстрее владельцев более новых машин с оборудованием четвёртого поколения. Для последних обновления будут приходить примерно на полгода позже.

Подобное распределение приоритетов Tesla вполне объяснимо — парк машин с оборудованием третьего поколения гораздо шире, поэтому интересы их владельцев необходимо учитывать в первую очередь.