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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel может стать вторым по величине контрактным производителем чипов уже по итогам 2024 года
В этом убеждены некие тайваньские источники.

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Корейская компания Samsung Electronics, которая очень устала от цикличности рынка микросхем памяти, на котором долгие годы является безоговорочным лидером, давно пытается диверсифицировать риски за счёт усиления контрактного направления бизнеса, выпуская полупроводниковые компоненты по заказу сторонних клиентов. К концу десятилетия она рассчитывает стать крупнейшим контрактным производителем чипов. При этом корпорация Intel во второй половине десятилетия надеется занять второе место в том же сегменте, и весь вопрос теперь заключается в том, будет ли она оставаться в тени TSMC, либо на первую позицию выберется Samsung.

По информации DigiTimes, некоторые источники убеждены в способности Intel стать вторым по величине контрактным производителем чипов уже по итогам 2024 года, уступая лишь TSMC. Не совсем очевидную уверенность можно объяснить разве что медленным прогрессом Samsung на данном направлении, поскольку у самой Intel клиенты на передовой техпроцесс 18A появятся только в 2025 году. Точнее говоря, они уже есть, но получать свою продукцию они не смогут ранее указанного периода.

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Источник изображения: DigiTimes

Скорее всего, Intel в течение следующего года привлечёт клиентов к менее свежим своим техпроцессам, и по общедоступным показателям сможет обойти в этой сфере компанию Samsung Electronics. Известно, что Intel уже снабжает неких клиентов автомобильными чипами, выпускаемыми на предприятиях компании в Ирландии. Сорвавшаяся недавно сделка по покупке активов Tower Semiconductor существенно бы расширила клиентскую базу Intel на этом рынке, но теперь компании придётся полагаться на собственные резервы.

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