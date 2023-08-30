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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В прошлом квартале NVIDIA отгрузила более 300 тысяч ускорителей вычислений
Заняв 95% профильного рынка.

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Публикация WCCFTech «по мотивам» отчёта Jon Peddie Research за второй квартал этого года содержит информацию и по поставкам графических процессоров в серверном сегменте, что весьма актуально с учётом сложившихся на рынке тенденций. Выясняется, например, что из 315 000 отгруженных за период ускорителей вычислений более 300 000 приходились именно на продукцию NVIDIA. Соответственно, AMD и Intel сообща отгрузили не более 15 000 ускорителей такого назначения.

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Источник изображения: WCCFTech, Jon Peddie Research

Интересно, что 76% выручки во втором квартале NVIDIA получила именно в серверном сегменте, хотя в количественном выражении поставки ускорителей уступали тому же настольному сегменту дискретной графики в 17 раз. Как не раз объяснялось ранее, ускорители вычислений NVIDIA обладают высокой стоимостью в несколько десятков тысяч долларов за единицу, а потому оказывают более существенное влияние на выручку компании даже при своей кажущейся малочисленности.

#amd #intel #nvidia #аналитика #искусственный интеллект #статистика
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