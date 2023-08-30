AMD и Intel довольствуются 6% в совокупности.

Опубликованные WCCFTech выдержки из отчёта Jon Peddie Research за второй квартал этого года позволяют убедиться в справедливости слов представителей NVIDIA о высокой популярности игровых графических решений для ноутбуков. Во-первых, статистика прошлого квартала показывает, что в этом сегменте рынка компания контролирует 94% объёмов продаж, а Intel и AMD остаются по 3%.

реклама

Источник изображения: WCCFTech, Jon Peddie Research

Во-вторых, приводимые «второисточником» таблицы указывают, что из 6,36 млн отгруженных во втором квартале графических решений всех типов для ноутбуков и мобильных рабочих станций 4,65 млн изделий пришлись именно на сегмент дорогой графики. Конечно, объёму реализации интегрированных мобильных графических решений (38,74 млн штук) он уступает в разы, но можно с уверенностью утверждать, что из этих 4,65 млн дорогих мобильных графических решений на долю NVIDIA приходятся около 4,37 млн штук. Это и даёт те самые 94% рынка, фигурирующие в первом абзаце.