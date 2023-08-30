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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD удалось потеснить конкурентов в сегменте графических решений для ПК
По итогам второго квартала и с учётом встроенной графики.

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Сколько бы хвалебных песен AMD не доносилось с подачи отдельных немецких интернет-магазинов, фактически в сегменте графических решений для ПК продолжает доминировать Intel, поскольку её процессоры со встроенной графикой получили хорошее распространение. По данным Jon Peddie Research, последовательно по итогам второго квартала Intel пришлось сократить свою долю на рынке графики для ПК всего на 0,4 процентных пункта до 68 %. Под натиском AMD компания NVIDIA уступила ей 0,8 процентных пункта, до 18%, а компания Лизы Су (Lisa Su) в целом укрепила свои позиции в сегменте на 1,2 % до 14 %. Кстати, годом ранее продукция AMD занимала 20 % рынка графики для ПК, так что на этом интервале можно говорить о потерях.

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Источник изображения: NVIDIA

Зато AMD оказалась в лидерах по темпам роста поставок графической продукции во втором квартале, она увеличила их на 22,9%, тогда как Intel ограничилась 11,7% прироста, а NVIDIA и вовсе довольствовалась 7,5%. В общем и целом поставки графических решений для ПК последовательно выросли по итогам прошлого квартала на 12,4%. При этом дискретные видеокарты в настольном сегменте прибавили всего 2,9%. Центральные процессоры увеличили объёмы реализации на 15%, что и может объяснить общую положительную динамику в последовательном сравнении. Тем не менее, год к году объёмы поставок центральных процессоров сократились на 23%, настольной графики на 36%, а мобильной на 23%. В целом рынок графических решений во втором квартале убавил 27% в объёмах поставок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но последовательно вырос на 11,6%.

#amd #intel #nvidia #видеокарты #аналитика
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