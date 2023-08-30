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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel задержит запуск своих 3-нм компонентов до следующего года
TSMC так и не начнёт увеличивать объёмы производства 3-нм изделий в этом году.

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Согласно опубликованной вчера информации DigiTimes, сейчас компания TSMC способна ежемесячно обрабатывать по 65 000 кремниевых пластин с 3-нм чипами, но первоначальный план подразумевал, что в четвёртом квартале этот показатель вырастет до 80-100 тысяч кремниевых пластин в месяц, поскольку 3-нм компоненты потребуются компании Intel, которая пока не может своими силами производить сопоставимые по характеристикам чипы. В планах Intel, по данным тайваньских источников, произошли изменения, а потому в текущем году объёмы выпуска 3-нм продукции TSMC не увеличатся.

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Источник изображения: DigiTimes

Напротив, с учётом потребности не более 50-60 тысяч кремниевых пластин в месяц, которую демонстрирует компания Apple, фактические объёмы выпуска 3-нм продукции компанией TSMC могут в четвёртом квартале снизиться относительно текущего уровня. В любом случае, основным потребителем 3-нм продукции TSMC в текущем году останется компания Apple. Переход на второе поколение техпроцесса, известное как N3E, тайваньская TSMC рассчитывает начать в этом полугодии, но массовый выпуск продукции с его использованием тоже начнётся не ранее следующего года.

#intel #apple #полупроводники #литографическое производство #tsmc #слухи
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